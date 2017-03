Quảng Nam không cho chuyển trường trong suốt cấp học THPT

Cụ thể, thí sinh khi đã trúng tuyển vào một trường THPT thì không được chuyển sang học trường khác trong suốt cấp học. Trong trường hợp đặc biệt, muốn chuyển trường thì học sinh phải có điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn của trường xin đến, và do giám đốc Sở GD-ĐT quyết định.



Quy định này được đưa ra cùng với thời điểm Quảng Nam đang tổ chức xét tuyển vào lớp 10 đối với các loại hình giáo dục.



Theo đó, các trường phổ thông dân tộc nội trú ở 2 huyện Nam Trà My, Phước Sơn và các trường THPT công lập 7 huyện miền núi (Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn) sẽ kết thúc xét tuyển vào ngày 5.8.



Tại các huyện trung du, đồng bằng, việc xét tuyển vào trường THPT công lập thực hiện theo phương thức xét tuyển cộng với phân tuyến theo trường THCS (kể cả vùng ven), kéo dài từ nay cho đến ngày 10.8.



Trong khi đó, các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp-dạy nghề, cơ sở giáo dục có mở các lớp bổ túc văn hóa… sẽ xét tuyển từ ngày 10 đến 20.8.





