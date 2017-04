Quảng Nam: Kỷ luật nghiêm phó giám đốc Sở GD&ĐT và hai cán bộ chấm thi

Theo kết quả ban đầu, hàng loạt học sinh giỏi THCS huyện Điện Bàn đã bị điểm liệt môn toán do ráp nhầm phách. Cán bộ này khẳng định đây mới là danh sách chính xác, còn danh sách giám đốc Sở cung cấp cho phóng viên trong buổi họp báo chiều 24-7 không chính xác do lỗi xảy ra ở khâu... in.

Theo cán bộ trên, hiện danh sách chính thức này đã được Sở chỉ đạo chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường THPT có liên quan khẩn trương thông báo đến phụ huynh và học sinh. Đặc biệt, điểm thi môn văn giữa danh sách cũ và danh sách mới có sự chênh lệch đáng kể.

Cùng ngày, Hội đồng kỷ luật ngành GD&ĐT Quảng Nam do ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc Sở làm chủ tịch đã tổ chức họp kiểm điểm và xử lý kỷ luật phó giám đốc Sở là ông Nguyễn Minh Hoàng và hai cán bộ chấm thi về những sai sót trong vụ việc trên.