Quảng Ngãi công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Theo đó, các trường THPT chỉ xét tuyển nguyện vọng 1, không tuyển sinh nguyện vọng 2 gồm trường THPT Trần Quốc Tuấn (điểm chuẩn 27,9 điểm), Bình Sơn (23,3 điểm), số 1 Sơn Tịnh (24,2 điểm), số 1 Đức Phổ (25,7 điểm) và số 2 Mộ Đức (25,7 điểm).



Đối với các trường còn lại đều tuyển sinh NV1 và NV2, cụ thể ở huyện Bình Sơn gồm trường THPT Trần Kỳ Phong (NV1 20,1 điểm và NV2 22,2 điểm), Vạn Tường (NV1 12,7 điểm và NV2 17,6 điểm), Lê Quý Đôn (NV1 13 điểm và NV2 17,4 điểm).



Tại trường THPT Sơn Mỹ (NV1 11,4 điểm và NV2 13,4 điểm), Huỳnh Thúc Kháng (NV1 15,9 điểm và NV2 18 điểm), Ba Gia (điểm chuẩn là 13,9 điểm) thuộc huyện Sơn Tịnh. Huyện Tư Nghĩa gồm có THPT số 2 Tư Nghĩa (NV1 10,9 điểm và NV2 13,6 điểm), Thu Xà (NV1 là 11,1 điểm và NV2 13,4 điểm), Chu Văn An (NV1 14,7 điểm và NV2 16,9 điểm), số 1 Nghĩa Hành (điểm chuẩn là 21,1 điểm), số 1 Tư Nghĩa là 26 điểm.



Khu vực TP Quảng Ngãi với trường THPT Lê Trung Đình (NV1 15,4 điểm và NV2 17,4 điểm). THPT số 2 Nghĩa Hành (NV1 6,7 điểm và NV2 12,3 điểm), Nguyễn Công Phương (NV1 8,7 điểm và NV2 16,1 điểm), Phạm Văn Đồng (NV1 21,8 điểm và NV2 25,1 điểm) thuộc huyện Nghĩa Hành.



Còn lại là trường THPT Trần Quang Diệu (NV1 18,2 điểm và NV2 20,2 điểm) và Nguyễn Công Trứ (NV1 15 điểm và NV2 20,9 điểm), cả hai trường đều ở Mộ Đức. THPT số 2 Đức Phổ (NV1 17 điểm và NV2 19,4 điểm) và Lương Thế Vinh (NV1 12,4 điểm và NV2 17,6 điểm) thuộc huyện Đức Phổ.



So với điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2012, điểm chuẩn ở các trường đều thấp hơn so với năm ngoái.





Theo Hồng Long (DT)