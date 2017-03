Quảng Ngãi thiếu hơn 1.000 giáo viên

Với số giáo viên (GV) thiếu trên, có 72 GV, nhân viên hệ THPT được Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi tạm thời cân đối giờ dạy, đảm bảo số lượng học sinh theo học năm nay. Theo Sở GD-ĐT, dự kiến trong tháng 11/2013 hoàn thành tuyển dụng bổ sung số GV, nhân viên bị thiếu.



Năm học 2013-2014, toàn tỉnh Quảng Ngãi còn thiếu 1.046 GV, trong đó hệ mầm non thiếu 482 GV, tiểu học 424 GV và THCS là 147 GV. Theo quy chế, vấn đề tuyển dụng do Phòng Nội vụ và Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố trực tiếp tổ chức thi tuyển. Sau khi tuyển dụng xong, UBND trực tiếp chi trả tiền lương, do đó Sở GD-ĐT không có thẩm quyền can thiệp tuyển bổ sung.







Riêng huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thiếu 62 giáo viên tiểu học nhưng việc bổ sung, tuyển dụng triển khai chậm, trong khi năm học 2013-2014 đã bắt đầu hơn 1 tháng.



Theo Hồng Long (DT)



Bức xúc về vấn đề thiếu GV, ông Phạm Sơn - Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tây Trà cho biết: “Hàng năm, nhiều GV dạy đủ số thời gian theo quy định, họ đòi nằng nặc về dưới đồng bằng, do đó chuyện thiếu GV ở huyện miền núi này xảy ra thường xuyên”.Theo đó, các huyện miền núi thiếu GV ít hơn các địa phương đồng bằng. Cụ thể như huyện miền núi Tây Trà (thiếu 81 giáo viên), Trà Bồng (18 GV), Ba Tơ (81 GV), Minh Long (20 GV), Sơn Hà (124 GV) và Sơn Tây không thiếu giáo viên. Trong khi đó, huyện đồng bằng thiếu giáo viên nhiều nhất là Phòng GD-ĐT Đức Phổ thiếu 154 GV. Riêng huyện Mộ Đức, cấp mầm non và Tiểu học thiếu 139 GV nhưng cấp THCS lại thừa 41 GV.Trao đổi với PV, ông Vũ Đức Tế - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận: “Sở bất lực trong vấn đề cân đối thiếu và thừa GV ở các Phòng GD-ĐT cấp huyện, thành phố. Bởi theo cơ chế tuyển dụng, đều do địa phương thực hiện, chứ Sở không có thẩm quyền can thiệp, đồng thời nguồn tiền lương cũng do địa phương chi trả. Đây là vấn đề hết sức bất cập, mong xã hội đừng đổ lỗi cho Sở vì sao có chuyện thiếu hàng ngàn GV như vậy”.Mặc dù thiếu 1.046 GV thuộc 14 huyện, thành phố nhưng Sở GD-ĐT khẳng định do số trường thiếu GV nằm rải đều ở các trường, vì vậy hiệu trưởng chủ động bố trí GV dạy tăng giờ, tăng buổi để đảm bảo dạy học, không có học sinh nào nghỉ học vì thiếu GV.