Quên dạy bơi

Tỉ suất tử vong do tai nạn, thương tích ước tính ở mức 26,7/100.000 trẻ vào năm 2010. Trong đó, tai nạn giao thông chiếm 31,3%, chết đuối 21%, phỏng 11,5% và ngã 5,6% .





Tiến sĩ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y tế cộng đồng, cho rằng tai nạn thương tích của trẻ em là do lỗi của người lớn. Hội nghị thế giới về phòng chống đuối nước 2011 do Hội Cứu trợ quốc tế Ils phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH và UBND TP Đà Nẵng tổ chức vào ngày 10-5 vừa qua với trên 400 đại biểu thuộc các lĩnh vực nghiên cứu đuối nước, phòng chống cứu nạn, cứu người bị thiên tai đến từ 50 quốc gia cũng đã nhận định: Trong những năm qua, đuối nước đã lên tới mức báo động ở nhiều nước châu Á và gây chết người hàng đầu đối với trẻ em tại nhiều quốc gia. Hiện tỉ lệ chết đuối ở Việt Nam cao gấp 4 lần so với các nước.





Mấy năm qua ở các tỉnh ĐBSCL như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau… đã chú ý đến dạy bơi cho thanh, thiếu niên nên tai nạn chết đuối đã giảm. Một số gia đình khá giả ở các TP cũng đã thuê vận động viên bơi lội dạy cho con em biết bơi trong dịp nghỉ hè. Bộ GD-ĐT cũng đã có quyết định đưa việc dạy bơi lội vào trong nhà trường từ năm 2010 – 2011. CLB Golf Montgomerie Link Quảng Nam đã hỗ trợ xây dựng bể bơi và đào tạo bơi miễn phí cho hơn 1.000 học sinh, giáo viên thể dục trên địa bàn TP Hội An và TP Đà Nẵng…





Tuy nhiên, những cố gắng nêu trên mới chỉ là bước đầu. Nhiều gia đình khá giả ở đô thị cho con đi học thêm về văn hóa cả những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày hè nhưng lại không cho con đi học bơi. Ngành giáo dục đưa việc dạy bơi vào nhà trường nhưng chưa có đề án triển khai cụ thể từ việc xây dựng chương trình, nội dung đến việc bồi dưỡng giáo viên chuyên trách. Các hội nghị giao ban trong năm học vừa qua giữa Bộ GD-ĐT với các sở GD-ĐT ở các cụm thi đua cũng không thấy nhắc nhở gì về việc triển khai dạy bơi. Một chủ trương tốt như thế nhưng xem chừng chỉ nằm trên giấy.





Khi việc dạy bơi trong nhà trường lẫn ngoài xã hội đang bị bỏ ngỏ, con số trẻ tử vong vì chết đuối chắc chắn sẽ khó hạ thấp. Do đó, các địa phương và ngành giáo dục cần kiểm điểm lại việc triển khai dạy bơi trong nhà trường và có kế hoạch triển khai mạnh mẽ việc xã hội hóa dạy trẻ em biết bơi tại mỗi địa phương. Hãy bắt đầu ngay dù đã muộn.