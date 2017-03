Quy định mới về phổ cập giáo dục mầm non

Theo đó, trẻ được công nhận đạt chuẩn phải hoàn thành chương trình giáo dục mầm non do bộ ban hành trước 6 tuổi. Các trường mầm non tại TP, thị xã, phải bảo đảm có đủ phòng học kiên cố, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu; giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; huy động 98% trở lên số trẻ 5 tuổi ra lớp...





Các trường khu vực nông thôn, đồng bằng phải bảo đảm có đủ phòng học kiên cố hoặc bán kiên cố, đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu; giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; huy động 95% trở lên trẻ 5 tuổi ra lớp...