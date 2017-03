Quy định tuyển thẳng của ĐH Ngoại thương, HV Kỹ thuật Quân sự, HV Phòng không Không quân

Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển thẳng Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) vào hệ đào tạo kỹ sư quân sự và hệ đào tạo kỹ sư dân sự, ngành học được ưu tiên xem xét.



Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học; thí sinh trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạokhoa học kỹ thuật quốc tế thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Điện - điện tử, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí - Cơ khí động lực, Cơ điện tử, Xây dựng công trình, Công nghệ Hóa học, Công nghệ vật liệu... đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào Hệ Đào tạo kỹ sư quân sự và Đào tạo kỹ sư dân sự, ngành học sẽ được ưu tiên xem xét.



Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành Công nghệ Thông tin đào tạo kỹ sư dân sự.



Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành Công nghệ Hóa học đào tạo kỹ sư dân sự.



Thí sinh đạt giải khuyến khích môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào chuyên ngành Công nghệ Thông tin đào tạo cao đẳng dân sự.



Học viện lưu ý, không áp dụng điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ Chính quy năm 2013.



Ưu tiên xét tuyển thí sinh đạt học sinh giỏi các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp THPT, sau khi tham dự khối A, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, đủ số môn quy định theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi đạt điểm sàn đại học trở lên và không có môn nào bị điểm 0 được ưu tiên xét tuyển vào đào tạo kỹ sư quân sự và đào tạo kỹ sư dân sự. Đối với đào tạo dân sự, ngành học được xét theo hồ sơ ĐKDT của thí sinh. Đối với đào tạo quân sự, ngành học sẽ được ưu tiên xem xét.



Học viện Phòng không Không quân: Tuyển thẳng ngành đào tạo sỹ quan Chỉ huy kỹ thuật Phòng không và Chỉ huy tham mưu Không quân trình độ đại học với 6 học viên.



Đối tượng là thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học PTDTNT tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người….



Tiêu chuẩn: Thí sinh có kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt học lực Khá trở lên và tốt nghiệp THPT loại Khá trở lên mới được đăng ký xét tuyển. Thí sinh phải qua sơ tuyển và đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ, chính trị, đạo đức, độ tuổi theo quy định của đối tượng đào tạo sỹ quan Chỉ huy tham mưu PK-KQ được quy định trong Thôngtư số 08/2013/TT-BQP ngày 15/1/2013 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh Quân sự năm 2013” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.



Phương pháp xét tuyển: Lấy tổng cộng điểm trung bình chung từng năm của 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học trong 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12); cộng với điểm ưu tiên để xét tuyển, theo phương thức lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu quy định.



Với hệ CĐ, Học viện tuyển thẳng 2 chỉ tiêu ngành Đào tạo sỹ quan Chỉ huy kỹ thuật Phòng không và Chỉ huy tham mưu Không quân trình độ cao đẳng.



Đối tượng: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Quảng Trị trở vào và có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT ở 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người…



Trường ĐH Ngoại thương: Tuyển thẳng vào đại học Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT;



Người đã dự thi và trúng tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học mà không phải thi lại.



Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế (ISEF), tốt nghiệp THPT năm 2013.



Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Nhật được tuyển thẳng vào ngành đúng với môn học sinh đạt giải (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật).



Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học:



Thí sinh đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, tốt nghiệp THPT năm 2013 các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và Tiếng Nhật, sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn đại học do Bộ GD-ĐT quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0 được ưu tiên xét tuyển vào ngành đăng ký xét tuyển.



Thí sinh đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, tốt nghiệp THPT năm 2013 các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và Tiếng Nhật, sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi cao hơn 3,0 điểm so với mức điểm sàn đại học do Bộ GD-ĐT quy định cho từng khối thi và không có môn nào bị điểm 0 được ưu tiên xét tuyển vào ngành đăng ký xét tuyển.



Đối tượng xét tuyển thẳng vào đại học:



Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển; Thí sinh là người dân tộc rất ít người.



Điều kiện về học lực: xếp loại học lực các năm lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp THPT đạt loại Giỏi. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2013. Căn cứ theo điểm bình quân của điểm tổng kết 3 năm lớp 10, 11, 12, Nhà trường xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.



Thí sinh đối tượng xét tuyển thẳng phải học bổ sung kiến thức 1 năm tại một trường dự bị đại học trước khi vào học chính thức. Chương trình học dựa trên cơ sở quy định môn học bồi dưỡng kiến thức và đánh giá đối với học sinh hệ dự bị đại học theo quy định của Bộ GD-ĐT.



Mỗi thí sinh chỉ nộp một bộ hồ sơ hoặc đăng ký tuyển thẳng hoặc đăng ký ưu tiên xét tuyển hoặc đăng ký xét tuyển thẳng. Thí sinh nộp nhiều hồ sơ coi như không hợp lệ và không được hưởng ưu tiên. Hồ sơ yêu cầu ghi rõ tên ngành và tên chuyên ngành trong mục “ngành đăng ký” của Phiếu đăng ký. Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương phải dự thi tại Trường ĐH Ngoại thương.





Theo Hồng Hạnh (DT)