Quỹ học bổng 4 triệu bảng tại Anh

Quỹ học bổng lên tới hơn 4 triệu bảng Anh. Đây là cơ hội cho các sinh viên có kế hoạch “săn” học bổng giới thiệu về bản thân với đại diện tuyển sinh của các trường, cùng trao đổi về triển vọng và điều kiện lựa chọn những ứng cử viên may mắn. Học bổng tiến sĩ: Hàng trăm học bổng toàn phần và bán phần lên tới 500 triệu đồng/năm/suất từ các trường danh tiếng New Castle, Nottingham, Brunel, De Monfort, Reading, Royal Holloway, Southampton, York, Sheffield Hallam hay Nottingham Trent. Học bổng thạc sĩ: Nổi bật là các suất học bổng toàn phần từ De Monfort, Durham, Nottingham Trent, Sheffield Hallam, East Anglia và loạt học bổng giá trị bao gồm tiền học và chi phí sinh hoạt của Westminster. Học bổng đại học: Quỹ học bổng này chiếm ưu thế so với các bậc học, lên tới hơn 1 triệu bảng. Ngoài ra còn có nhiều suất học bổng dự bị đại học và trung học của Tập đoàn INTO, Cambridge Education Group, Kaplan, Study Group, Bellerbys,...

Thời gian và địa điểm: • Hà Nội: 9 giờ - 12 giờ 30 ngày 15-3 tại 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. • TP.HCM: 9 giờ - 12 giờ 30 ngày 16-3 tại 141 Nguyễn Huệ, quận 1. Thông tin chi tiết, đăng ký lịch hẹn tư vấn hồ sơ và phỏng vấn học bổng với các trường, vui lòng liên hệ: • Hà Nội: Tầng 1, 83A Lý Thường Kiệt, ĐT: (04) 3941 1906; 62-64 Trần Thái Tông, ĐT: (04) 3792 5288; • TP.HCM: 35 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, ĐT: (08) 3824 6622.

BẢO TRÂM