Quy trách nhiệm cá nhân vụ tờ rơi tuyên truyền có nội dung tục tĩu

Trước đó, ngay từ ngày 9/9, khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã có công điện khẩn chỉ đạo công an các huyện, thị phối hợp với các phòng giáo dục trong tỉnh để thu hồi. Đến nay, mới biết số lượng in ra là 122.000 tờ, đã phát cho học sinh các cấp trong tỉnh 45.000 tờ, còn thu hồi được bao nhiêu chưa cơ quan nào thống kê được.

Một cán bộ công an tỉnh Kiên Giang nhận định: “Vụ việc hết sức nghiêm trọng”.

Một phần tờ rơi tuyên truyền có nội dung khiêu dâm, tục tĩu

Nội dung in trong tờ rơi được lấy từ mạng internet, một bài gồm những câu thô tục đầy tính kích dục được gắn với các kí hiệu biển báo giao thông. Những dòng chữ như: “đầu tiên nàng dang một chân ra”, “sau đó là chân kia”… và nhiều đoạn văn khác diễn tả giữa một nam một nữ đang bước vào trạng thái “yêu”.

Vụ việc xảy ra trong tháng “Văn hóa giao thông 2010” mà đối tượng chính để tuyên truyền là học sinh. Hợp đồng in ấn do ông Nguyễn Văn Chánh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang ký với một cơ sở in tư nhân, giá trị trên 181 triệu đồng.

Điều tra bước đầu cho thấy đã có sai phạm nghiêm trọng từ khâu xét duyệt nội dung đến in ấn, phát hành, tuy nhiên vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân nào để in ấn nội dung thô tục như vậy.

Theo Thanh Hải (VTC News)