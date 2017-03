Quy trình làm sách giáo khoa: Còn nhiều cái ngược!

Những ngày gần đây, một lần nữa dư luận xã hội lại nóng lên với Đề án "Đổi mới chương trình, SGK Phổ thông sau năm 2015" có kinh phí ước tính 70 ngàn tỷ đồng. Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc NXB Giáo dục VN - một đơn vị then chốt trong các đợt biên soạn SGK đổi mới, cải cách – ông có thể nói gì về đề án này ?



- Ông Ngô Trần Ái, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam: Đề án mới khởi động làm Dự thảo để xin ý kiến một số cơ quan và các nhà khoa học. Được biết, trong đề án đổi mới giáo dục nói trên, theo ước tính, phần kinh phí dành cho việc biên soạn chương trình và SGK chiếm tỉ lệ không lớn (962 tỉ đồng), ngoài ra còn rất nhiều hạng mục khác như xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất trường học, mua sắm thiết bị dạy học, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên,… Riêng việc tổ chức biên soạn SGK cũng bao gồm rất nhiều hoạt động như tổ chức biên soạn, biên tập, in ấn, thẩm định, tổ chức dạy thí điểm, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của xã hội đối với SGK thí điểm, in thử và in đại trà,… Thực tế triển khai thay SGK chu kì 2002 – 2008 vừa qua cho thấy kinh phí dành cho việc tổ chức biên soạn chương trình vàSGK như Đề án nói trên dự tính, là có cơ sở.



NXB Giáo dục VN có chân trong Ban Nghiên cứu và khởi thảo đề án?

- Trong Ban nghiên cứu và khởi thảo Đề án “Đổi mới chương trình và SGK phổ thông sau năm 2015” có đại diện của NXBGDVN tham gia. Đồng chí Tổng biên tập NXBGDVN là một thành viên của Ban này.

Tức là, NXBGD VN vẫn đóng vai trò chủ lực trong việc biên soạn SGK?

- Chúng tôi nhận thấy lãnh đạo Bộ GD-ĐT qua các thời kỳ đều đánh giá cao vai trò của NXBGDVN trong việc hoàn thiện bản thảo, in ấn và phát hành SGK. Nếu có gì thay đổi trong việc phân công, in ấn và phát hành SGK, thì đó là do cơ chế mới. Có thể có một số NXB khác rồi đây sẽ được in ấn, phát hành SGK. Song thực tế cho thấy ở những nước còn tồn tại Nhà xuất bản Giáo dục thì bao giờ NXBGD cũng đóng vai trò chủ lực.

Nếu lấy mốc từ ngày thống nhất đất nước đến nay, qua nhiều đợt thay SGK, nhưng lần nào cũng gặp phản ứng của dư luận xã hội, có bao giờ NXBGD VN "vắt tay lên trán"suy nghĩ về việc làm của mình? NXB đúng chỗ nào? Sai chỗ nào? Oan trái chỗ nào? Và NXB nhận lãnh bao nhiêu % trách nhiệm khi cho ra đời những cuốn SGK chưa được sự đồng tình của dư luận giáo chức cũng như phụ huynh học sinh?

- Làm SGK trải qua rất nhiều khâu, trong đó NXBGD VN chỉ thực hiện một số khâu cuối cùng; nếu như lần thay SGK nào "cũng gặp phản ứng dư luận xã hội" thì không phải chỉ có NXBGDVN phải tự "vắt tay lên trán" để suy nghĩ về trách nhiệm của mình. Trong phạm vi một câu trả lời báo chí, không thể nói lên được đầy đủ chỗ "đúng", chỗ "sai", chỗ "oan trái", càng không thể tính toán "phần trăm" trách nhiệm phải gánh chịu "khi cho ra đời những cuốn sách chưa được sự đồng tình của dư luận". Song, có thể nói một số tồn tại hiện nay ở SGK là bắt nguồn từ nhược điểm của Bộ Chương trình chuẩn. Vậy, theo ông nhược điểm lớn nhất của Bộ Chương trình chuẩn hiện hành là gì?

- Gần đây có nhận định cho rằng Bộ Chương trình chuẩn hiện hành được xây dựng theo hướng tiếp cận nội dung, Bộ Chương trình chuẩn sắp tới sẽ được đổi mới theo hướng tiếp cận năng lực. Tôi tán thành với nhận định tổng quát đó và cũng tán thành với hướng đổi mới ấy. Theo hướng đổi mới này, rồi đây, Chương trình chắc sẽ bớt lượng nội dung kiến thức, tăng cường rèn luyện, thực hành, gắn bó với thực tế đời sống .

Nhược điểm lớn thứ hai là nội dung có phần quá tải. PGS. Văn Như Cương có đề nghị giảm hẳn 1/3; bớt là việc phải làm, song bớt bao nhiêu, theo hướng nào và như thế nào, ở những chỗ nào, là một vấn đề hết sức phức tạp, cần cân nhắc cẩn thận.

Sở dĩ có hiện tượng quá tải là do rất nhiều nguyên nhân, phải bắt đúng bệnh mới chữa được bệnh. Một trong những nguyên nhân cần chỉ ra đầu tiên là vì chưa có một cái nhìn xuyên suốt cả ba cấp nên có một số phần trùng lặp giữa các cấp liền nhau. Đồng tâm dĩ nhiên là một nguyên tắc xây dựng Bộ Chương trình chuẩn, song đồng tâm không có nghĩa lặp lại một cách đơn giản, không phát triển theo nguyên tắc "xoáy trôn ốc". Có thể thấy hiện tượng này ở một số nội dung của hai môn Sử và Văn. Nguyên nhân thứ hai, theo tôi là ở một lớp, học sinh phải học quá nhiều môn. Toàn diện không có nghĩa là môn nào cũng phải học.

Từ Bộ Chương trình chuẩn được ban hành, NXBGD VN chính là nơi làm việc trực tiếp với các tác giả, được nhìn cận cảnh những mặt được và chưa được của Bộ Chương trình chuẩn, lãnh đạo NXB có góp ý lại với bộ phận biên soạn chương trình? Và những góp ý được lắng nghe?