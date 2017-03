Quyết liệt chạy đua giành ghế Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân

Chịu kỷ luật nhưng vẫn tự phong làm Tổ trưởng kiểm phiếu!



Ngay sau khi có Quyết định cảnh cáo, khiển trách đội ngũ lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (KTQD), ngày 10/4/2013, Bộ GD-ĐT đã có công văn 2370/BGDĐT-TCCB về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Hiệu trưởng mới Trường ĐH KTQD (nhiệm kì 2013 - 2018). Cuộc bỏ phiếu này sẽ tiến hành vào ngày 25/4/2013.



Mặc dù bị kỷ luật nhưng Hiệu trưởng đương nhiệm Nguyễn Văn Nam vẫn có nhiều động thái không minh bạch. Cụ thể, ngày 17/4/2013, GS Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD đã kí ban hành Quyết định số 197/QĐ- ĐHKTQD-TCCB“về việc thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện quy trình để đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐHKTQD nhiệm kì 2013-2018”.Theo quyết định này, tổ công tác có 11 thành viên.



Ngay sau khi biết Quyết định này, đông đảo cán bộ, giảng viên Trường ĐH KTQD bức xúc vì khi nhận được văn bản của Bộ GD-ĐT về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, GS.TS Nguyễn Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã không thông báo tới Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu mà tự ý ra quyết định thành lập tổ công tác và tự phong mình làm tổ trưởng và Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm ủy viên thường trực. Đặc biệt, hơn nữa người đang trong giai đoạn kỷ luật này lại giữ chức Tổ trưởng bỏ phiếu tín nhiệm.



Sau khi biết sự việc trên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã chỉ đạo và yêu cầu ông Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Đức Hiển ra khỏi danh sách tổ công tác. Thay vào đó là GS Phan Công Nghĩa - phó Hiệu trưởng nhà trường làm tổ trưởng và ông Nguyễn Anh Tuấn - ủy viên Kiểm tra Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục làm ủy viên thường trực.



Trao đổi với PV chiều ngày 24/4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Những người đang trong giai đoạn kỷ luật không được tham gia thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm này. Do vậy, Bộ đã đưa tên GS Nguyễn Văn Nam và TS Nguyễn Đức Hiển ra khỏi danh sách tổ công tác”.







Ngày mai 25/4, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Hiệu trưởng mới của trường.



Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT thì Trường ĐH KTQD có 15 người đủ tiêu chuẩn được bầu vào chức Hiệu trưởng. Do vậy, nhiều ngày qua, cuộc chạy đua giành ghế Hiệu trưởng ở Trường ĐH KTQD diễn ra quyết liệt.Trong cuộc chạy đua giành ghế Hiệu trưởng, GS Trần Thọ Đạt - phó Hiệu trưởng nhà trường, phó Bí thư Đảng ủy nhà trường đã mở tiệc chiêu đãi và tặng quà cho cán bộ công nhân viên, giảng viên trong trường.Cụ thể, ngày 18/4/2013, tại nhà hàng Quán Gió (công viên Thống Nhất, Hà Nội), GS Đạt đã mở tiệc chiêu đãi hơn 40 cán bộ công nhân viên, giảng viên trong trường và sau đó có 28 người đến dự. Không chỉ vậy, trong tuần qua, GS Đạt đã tặng hàng trăm suất quà cho hầu hết những người đi bỏ phiếu ngày 25/4 ủng hộ mình. Được biết, quà nhỏ nhất là hộp VESINE PP.900 có cây bút điện tử phát sáng, USB 8GB và một số chuột máy tính không dây. Đối với cán bộ cấp cao hơn thì có thêm túi quà giá trị lớn hơn.Điều quan trọng hơn mà cán bộ giảng viên trong trường bức xúc cho biết, GS Trần Thọ Đạt là người em đồng hương của GS Nguyễn Văn Nam và là người đã bảo vệ GS Nam trong suốt quá trình thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra. Do vậy, GS Nguyễn Văn Nam quyết tâm bằng mọi cách giành ghế Hiệu trưởng cho ông Trần Thọ Đạt.Nhiều cựu lãnh đạo nhà trường đã rất bức xúc về hành vi mua chuộc thô thiển và lộ liễu trên. Trao đổi với PV Dân trí, GS.TSKH Lê Du Phong bức xúc cho biết: “Tôi thấy hành động của GS Đạt như vậy là không nên, đã vi phạm quy định bầu cử của Trung ương”.GS Nguyễn Văn Thường - cựu Hiệu trưởng và cựu Bí thư Đảng ủy, cho biết, đây là việc làm trục lợi, trái với quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.GS Nguyễn Thành Độ - nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng: “Tôi không tán thành việc làm ảnh hưởng tới sự phát triển của nhà trường. Ý kiến của GS Nguyễn Văn Thường nguyên Hiệu trưởng nhà trường, cựu Bí thư Đảng ủy là ý kiến chung đại diện của đông đảo cựu lãnh đạo của nhà trường hiện nay”.Về việc bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Hiệu trưởng ngày mai của Trường ĐH KTQD, trao đổi với PV, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Ngày mai 25/4, tổ công tác của Bộ phối hợp với tổ công tác của trường thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết quả lấy phiếu tín nhiệm bầu nhân sự mới của trường. Việc thực hiện này theo đúng quy trình của Ban tổ chức TƯ Đảng, đảm bảo công khai, minh bạch. Bộ không can thiệp vào việc nhân sự của trường. Nhân sự là do Đảng ủy nhà trường và quần chúng giới thiệu đề cử và bỏ phiếu”.Chuyện lấy phiếu tín nhiệm là một hoạt động thường xuyên ở bất cứ cơ quan, tổ chức nào nhưng với cách làm của Trường ĐH KTQD là điều khó chấp nhận ở một trường ĐH lớn. Một lần nữa lại cho thấy cách làm việc tùy tiện, mất dân chủ, bè cánh, bất chấp nguyên tắc của Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nam.Hy vọng, với sự giám sát chặt chẽ của Bộ GD-ĐT, quy trình lấy phiếu tín nhiệm bầu hiệu trưởng mới của ĐH KTQD sẽ đảm bảo sự minh bạch, dân chủ, chọn được người thực tâm, thực tài giúp đoàn kết nội bộ, phát huy được sức mạnh tập thể, giúp lập lại kỷ cương ở một trường đại học lớn.