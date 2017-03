Ra chơi… ở trong lớp

Giờ ra chơi tại Trường tiểu học Lê Ngọc Hân cơ sở 3 (đường Nguyễn Du, Q.1, TPHCM), rất nhiều HS không rời chỗ ngồi mà lôi sách ra đọc, nhiều em lên thư viện, có nhóm tụm năm tụm bảy trước hành lang, trên bục giảng hoặc ngồi nói chuyện ngay cầu thang lên xuống…



Cũng dễ hiểu, cơ sở này của trường có trên 700 HS nhưng sân chơi chính rộng không quá 300m2. Chỉ cần vài nhóm HS nhanh chân “chiếm chỗ” để chạy nhảy, đá cầu… thì sân được phủ kín ngay. Nhìn HS giờ chơi nhưng ngồi rong lớp ôm sách vở, một GV của trường cho hay: “Nếu 2/3 HS ở trong lớp thì các em còn lại cũng có sân chơi”.







Chỉ một nhóm HS tham gia thể dục đã “soán” gần kín sân trường tiểu học Lê Ngọc Hân cơ sở 3.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM cho hay, việc thiếu vận động là một trong những nguyên nhân làm mất cân bằng giữa năng lượng ăn vào và năng lượng tiêu hao trong thời gian dài gây nên béo phì. Mỗi ngày trẻ cần được vận động 60 phút bằng các trò chơi, chạy nhảy, thể dục cũng như giúp việc ở trường lớp và ở gia đình.

Khuyến khích trẻ bớt chạy nhảy



Thiếu chỗ chạy nhảy, HS nhiều trường tham gia các trò chơi tĩnh, ít vận động.

Nhiều trường điểm như tiểu học Kim Đồng (Q. Gò Vấp), Trần Quốc Toản (Q. Tân Bình)… tình cảnh giờ chơi của HS cũng không khá khẩm hơn. Sân chơi bị bó hẹp khi HS ùa ra nên rất nhiều em ngồi trong lớp, chờ luôn giờ học sau. Có em loay hoay với mấy cuốn tập, có em lôi giấy bút ra vẽ… Nhiều HS nữ còn rủ nhau đi vệ sinh rồi đứng loay hoay trò chuyện ở khu vực bồn rửa tay, chờ hết giờ chơi để vào lớp.Tuy nhiên, không gian của các trường điểm trên vẫn là quá “xa xỉ” so với nhiều trường nghèo được tái sử dụng từ nhà phố, trường tư tục nhỏ hẹp xây dựng từ lâu. Như Trường tiểu học Xóm Chiếu, Cây Bàng (Q.4), Huỳnh Mẫn Đạt (Q.5), Lý Thái Tổ (Q.8)… việc vui chơi chạy nhảy với các em là điều không tưởng vì toàn bộ khuôn viên trường như lớp học, hành lang, cầu thang… đều rất chật hẹp.Chị Nguyễn Thị Ngân, có con học ở Trường tiểu học Xóm Chiếu, cho biết nhiều lần đến trường vào lúc ra chơi thấy con và nhiều HS khác vẫn ngồi trong lớp y như đang giờ học.“Hành lang, cầu thang lên xuống đều rất hẹp, các cháu ra đó chạy nhảy sẽ không an toàn nên tôi cũng nhắc nhở con chỉ chơi trong lớp. Biết như vậy là không tốt nhưng hoàn cảnh như thế mình phải đặt an toàn của con lên trước”, người mẹ này bộc bạch.Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4), có cơ sở vật chất khá tốt với những lớp học khang trang, sân trường khá rộng. Thế nhưng bà Phạm Thị Thúy Hà, hiệu trưởng nhà trường cho hay, sân chơi của trường vẫn chưa đạt chuẩn 6m2/HS.Sân chơi của trường rộng 3.455m2 nhưng có đến 1.386 HS, nếu các em cùng ùa ra thì… chỉ có nước kẹt sân. “Đồng thời với việc để HS vui chơi chạy nhảy ở sân, trường cũng phải tổ chức các trò chơi vườn xanh, chơi dân gian, trò chơi tĩnh… cho các em, chứ nếu em nào cũng chạy nhảy sao đủ chỗ”, bà Hà nói.Sân chơi chật hẹp nên Trường tiểu học Kim Đồng cũng chỉ có thể tổ chức các hoạt động vui chơi nhẹ nhàng bằng các tiết học ngoài trời. Nắm rõ, HS tuổi này không được thoải mái vận động sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nhưng thầy cô cũng phải chấp nhận cảnh HS ra chơi ngồi trong lớp, hay chỉ chơi ở hành lang.Do hạn chế về cơ sở vật chất ảnh hưởng đến sự vận động của HS nên các trường cũng thường tổ chức tư vấn cho phụ huynh về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc trẻ, khuyến khích trẻ vận động ở nhà để tránh các nguy cơ về thừa cân, béo phì… để “bù đắp” phần nào cho sự thiếu hụt sân chơi ở trường học.Bà Trương Ngọc Anh, tổ trường mầm non Phòng Giáo dục quận Bình Tân, cho biết, với khối mầm non, việc thiếu sân chơi cũng trầm trọng không kém. Ở các trường công lập trạng trạng thiếu sân chơi đỡ hơn, còn trường tư thục hầu như không có sân chơi vì địa điểm thuê lại nhà dân, thiết kế không có diện tích sân chơi. Vì thế, nhiều trường không thể tổ chức các hoạt động ngoài trời, các trò chơi vận động mà trẻ chỉ có thể… ngồi chơi trong lớp.Theo lãnh đạo các trường, việc mở rộng diện tích sân chơi là do quận, thành phố, việc này nằm ngoài khả năng của mình nên các trường cũng chỉ biết chờ. Và như một hiệu trưởng chia sẻ, khi sân chơi không có thì việc giáo viên khuyến khích HS chơi trong lớp trong giờ ra chơi điều không thể tránh được.