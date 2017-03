Vừa qua, Sở GD&ĐT TP.HCM, Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM và Công ty Ajinomoto Việt Nam đã tổ chức hội nghị giới thiệu bộ thực đơn và bộ minh họa thực phẩm giáo dục kiến thức về dinh dưỡng dành cho học sinh bán trú cấp tiểu học tại TP.HCM.

Giải phóng gánh nặng dinh dưỡng cho trẻ

Đây là dự án có tên gọi “Bữa ăn học đường” do Công ty Ajinomoto Việt Nam khởi xướng và chịu trách nhiệm hoàn toàn về kinh phí, phối hợp triển khai cùng Sở GD&ĐT TP.HCM với sự tư vấn chuyên môn về dinh dưỡng của Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM.

BS Nguyễn Tài Dũng, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết hiện nay trên toàn thành phố có 358 trường tiểu học có tổ chức bán trú và phục vụ bữa ăn trưa cho hơn 210.000 học sinh. Tuy nhiên, do tất cả trường tiểu học chỉ được xây dựng để phục vụ công tác giáo dục, do đó vấn đề dinh dưỡng trong bữa ăn trưa của các em là gánh nặng cho các trường tiểu học bán trú do thiếu chuyên môn, nghiệp vụ về dinh dưỡng.

Lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam phát biểu tại buổi ra mắt bộ thực đơn bữa ăn học đường.

Theo Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, thực tế cho thấy học sinh tiểu học đang đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến dinh dưỡng như thừa cân, béo phì, suy dinh dưỡng, thiếu vi chất và có những thói quen ăn uống không hợp lý như ăn nhiều đạm, chất béo, ít rau, củ quả…

Vì vậy, việc phát triển bộ thực đơn dành cho học sinh bán trú cấp tiểu học đã thực sự giải phóng gánh nặng về vấn đề dinh dưỡng trong bữa trưa của học sinh ở các trường tiểu học. Cạnh đó, việc áp dụng bộ thực đơn này sẽ góp phần tạo ra những bữa ăn học đường có chất lượng dinh dưỡng đồng bộ trên địa bàn thành phố. Từ đó, góp phần cân bằng và cải thiện đáng kể chế độ dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì ở trẻ. Theo tính toán của các chuyên gia, bộ thực đơn này sẽ góp phần cung cấp 40%-50% nhu cầu năng lượng cần thiết cho trẻ mỗi ngày.

Cần tận dụng nguồn lực, trí tuệ của doanh nghiệp

Trong thời gian thực hiện dự án, Công ty Ajinomoto Việt Nam cùng các cơ quan có liên quan đã nghiên cứu và phát triển 40 thực đơn cho bữa trưa dành cho các em học sinh tiểu học. Bằng việc thực nghiệm và đánh giá nhiều lần tại các trường trên địa bàn thành phố, bộ thực đơn đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của học sinh, giáo viên, cán bộ cấp dưỡng và phụ huynh học sinh để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn. Toàn bộ ngân sách dành cho dự án này do Công ty Ajinomoto Việt Nam chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo dành cho lãnh đạo Phòng GD&ĐT các quận/huyện, các trường, các cán bộ phụ trách bán trú và kể cả các bếp trưởng để lắng nghe ý kiến nhằm ghi nhận những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Chính điều này đã làm cho bộ thực đơn mang tính thực tiễn sâu sắc, được đón nhận tích cực từ các trường học. Nhận xét về bộ thực đơn này, bà Trần Thị Kim Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nói: “Đây không chỉ là một món quà dành cho các em học sinh mà còn là một vật phẩm văn hóa của trí tuệ”.

Có thể nói đây là một mô hình cùng thực hiện và chia sẻ trách nhiệm xã hội vô cùng mới mẻ tại Việt Nam. Trong đó, các cơ quan nhà nước có thể tận dụng không chỉ nguồn kinh phí mà còn có thể khai thác tối đa thế mạnh của các doanh nghiệp như nguồn nhân lực, chất xám, trí tuệ... của họ nhằm phục vụ chung cho cộng đồng và xã hội.

Dự án “Bữa ăn học đường” có ba nội dung chính - Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý thông qua việc cải tiến bộ thực đơn chuẩn cân bằng dinh dưỡng giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần; - Giáo dục ý thức cho học sinh về dinh dưỡng thông qua chương trình “3 phút thay đổi nhận thức”; - Chuẩn hóa mô hình bếp ăn và khu vực ăn uống kết hợp với việc giáo dục ý thức tự phục vụ của học sinh.

PHƯỚC DUY