Rà soát các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn quốc

Cụ thể, các sở giáo dục và đào tạo phải kiểm tra, nắm tình hình thực hiện việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Với cơ sở trông giữ trẻ tư nhân hoạt động không có giấy phép, không đảm bảo an toàn cho trẻ, các sở cần phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.

Hình ảnh hành hạ trẻ gây "sốc" của bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa. Ảnh: Internet

Bộ cũng đề nghị các sở thanh kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, đảm bảo an toàn cho trẻ cả về thể chất và tinh thần.

Bên cạnh đó, các sở cần tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tình thương và trách nhiệm đối với trẻ cho cán bộ quản lý, giáo viên, người chăm sóc trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức và trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc phụ huynh và cộng đồng…

Công văn này của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm chấn chỉnh tình trạng mất an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non xảy ra liên tục trong thời gian gần đây, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình trạng bạo hành trẻ chủ yếu diễn ra ở các cơ sở mầm non tư nhân, không được cấp phép, bảo mẫu là những người không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Mới đây nhất là vụ bảo mẫu Trần Thị Phụng ở Bình Dương dùng chân để đạp lên người bé Hồ Thị Thúy Ngân, 3 tuổi, khi tắm cho bé. Bà Phụng còn liên tục múc từng ca nước lớn đổ vào miệng bé.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)