Rà soát lại hệ thống trường, lớp mầm non tư thục

Các trường, nhà trẻ tư thục được nhận trẻ từ 3 tháng tuổi đến trước 6 tuổi có trách nhiệm đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ, đảm bảo yêu cầu về chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho trẻ.

Trường phải đảm bảo diện tích tối thiểu phòng ngủ cho trẻ là 1,2m2/trẻ, vệ sinh 0,4m2/trẻ, hiên chơi 1,8m2/trẻ, hiên chơi có lan can cao ít nhất 1m để giữ an toàn cho trẻ, trẻ lứa tuổi mẫu giáo phải có bàn ghế ngồi học đúng quy cách, bếp ăn đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các trường tư thục không được phép nhận trẻ quá 15 nhóm, lớp. Cơ sở nào không có đủ điều kiện theo quy định, không đảm bảo được yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Trong năm học tới các địa phương sẽ phải rà soát hệ thống trường, lớp mầm non tư thục để chấn chỉnh và kiên quyết ngừng hoạt động các cơ sở làm trái quy chế.