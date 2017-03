Rà soát, thanh tra tất cả cơ sở giáo dục đào tạo

Theo ông Trương Đình Mậu, Cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT), do nhiều cơ sở mầm non tư thục không đăng ký hoạt động với Sở GDĐT nên các cơ quan chức năng không thể quản lý chất lượng hay theo dõi mọi hoạt động của trường. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những vi phạm về đạo đức trong ngành giáo dục mầm non vừa qua. Qua thanh tra, những trường bị phát hiện hoạt động không phép, không đạt chất lượng sẽ phải đóng cửa ngay. Bộ cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục chấm dứt ngay hợp đồng lao động đối với giáo viên có hành vi bạo hành học đường.