Robot nhảy Việt Nam hâm nóng báo chí quốc tế

Ca sĩ Justin Bieber chơi với mRobo tại CES 2012 vào ngày 11/1. Ảnh: The Washington Post.

Theo Minh Long ( VNE)



Robot nhảy mang tên mRobo của hãng TOSY tại Việt Nam cùng ca sĩ Justin Bieber đã xuất hiện trên các trang CNN, CNET, Engadget, The Washington Post, PC Magazine, The USA Today và nhiều báo khác."Nhiều ngôi sao hội tụ tại CES 2012 vào hôm 11/1 và sự xuất hiện của ca sĩ nhạc pop Justin Bieber là sự kiện đáng chú ý nhất. Chàng ca sĩ tới triển lãm để giới thiệu mRobo, một robot tới từ Việt Nam. Đây là một chiếc loa kiêm robot biến hình, cho phép người sử dụng tải tới 500 bài hát và điều khiển từ xa", báo The USA Today đưa tin.Theo Cnet, TOSY đã thành công vì đã có hàng nghìn người hâm mộ Justin Bieber đã xếp hàng suốt hàng giờ liền trước gian hàng của TOSY để được chiêm ngưỡng thần tượng."CES sẽ không còn là CES nếu thiếu sự hiện diện của robot. Một trong những sản phẩm hấp dẫn nhất chính là robot của TOSY. Robot này đã trình diễn màn nhảy theo nhạc rất sôi động trước sự chứng kiến của mọi người. Sản phẩm robot giải trí mới chắc chắn sẽ khiến chúng ta hài lòng ngay cả khi nó không phải là sản phẩm thiết thực nhất của triển lãm", tạp chí Macworld viết.Engadget mô tả mRobo là một cái loa hình robot nhỏ, di động có khả năng nhảy theo nhạc. Khi ở chế độ loa, mRobo chỉ nặng khoảng 1.5 kg, cao khoảng 20 cm và có bộ nhớ 2GB với âm bass tần số 40Hz. Khi nhạc nổi lên, nó tự động biến thành một robot có chiều cao khoảng 45 cm và bắt đầu nhảy múa."Nếu Justin Bieber dành thời gian để giới thiệu một robot, hẳn robot đó phải gây ngạc nhiên và hấp dẫn như anh ấy. Quả đúng như vậy, bởi mRobo là một chiếc loa có khả năng biến thành robot khi nó nghe nhạc", The Washington Post đã mở đầu bài viết như vậy.Trang The SSD Review bình luận, mức độ cuồng nhiệt của đám đông vây quanh gian hàng của TOSY để chứng kiến Justin Bierber công bố mRobo còn hơn cả không khí trong ngày hạ giá tại các siêu thị Mỹ vì các nhân viên an ninh liên tục phải đẩy lùi đám đông.