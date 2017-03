Rối tuyển sinh do đổi mới không đồng bộ

Ba được, sáu chưa được Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia giáo dục, Pháp Luật TP.HCM tổng hợp thành bảng nhận xét về những mặt được và chưa được của kỳ thi THPT quốc gia 2015. Ba được: 1. Kỳ thi năm nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh khi chỉ phải tham gia một đợt thi thay vì bốn đợt thi như trước đây, làm giảm áp lực căng thẳng, tốn kém cho gia đình thí sinh và xã hội. 2. Việc các thí sinh biết kết quả thi trước rồi mới đăng ký xét tuyển (ĐKXT) ĐH sẽ giúp thí sinh chủ động lựa chọn các trường, ngành học phù hợp. Đây là hướng đi đúng tiến sát các nền giáo dục tiên tiến của thế giới. 3. Việc biết điểm thi rồi mới đăng ký vào trường đã giúp phân tầng các trường ĐH, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đào tạo của các trường. Sáu chưa được: 1. Mỗi hồ sơ ĐKXT cho phép được chọn tối đa bốn ngành. Việc này sẽ suôn sẻ nếu khả năng lọc ảo của phần mềm tuyển sinh hoạt động tốt nhưng thực tế không diễn ra đúng như vậy. Tình trạng thí sinh ảo đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho thí sinh vì không biết chính xác khả năng đậu hay rớt của mình. May thay nhiều trường đã có chương trình riêng để lọc ảo. 2. Việc cho phép thí sinh được chuyển đổi nguyện vọng, rút hồ sơ sang trường khác không hạn chế số lần, đây là nguyên nhân chính gây nên cảnh rối loạn trong khâu xét tuyển những ngày qua. 3. Quy định mỗi thí sinh đăng ký vào một trường với bốn nguyện vọng cho bốn ngành học khác nhau là chưa thật khoa học vì đi ngược định hướng nghề nghiệp chọn ngành học. Thay vào đó nên cho thí sinh nộp đơn vào bốn trường có cùng ngành học phù hợp năng lực, sở thích của thí sinh thì sẽ hợp lý hơn. 4. Thời gian xét tuyển đợt 1 để 20 ngày là quá dài; ngoài ra còn bốn đợt xét tuyển bổ sung kéo dài gần cả trăm ngày làm ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo chung của các trường. 5. Hiện nay việc xét tuyển chủ yếu phụ thuộc vào hình thức thủ công thay vì đăng ký trực tuyến là một khó khăn lớn cho cả các trường và thí sinh. Hầu hết thí sinh phải trực tiếp đến trường nộp hồ sơ. Những thí sinh ngoài tỉnh phải đi lại nhiều lần để ĐKXT, rút hồ sơ, đổi nguyện vọng gây mệt mỏi, mất thời gian và tốn kém. Sắp tới, Bộ GD&ĐT cần cải tiến khâu ĐKXT trực tuyến để thí sinh đỡ vất vả hơn. 6. Bộ GD&ĐT mà cụ thể là Cục Khảo thí còn độc quyền quản lý cơ sở dữ liệu thí sinh và điểm thi gây khó khăn và ảnh hưởng rất nhiều cho các trường trong khâu xét tuyển. Đó là chưa kể hạ tầng công nghệ thông tin không đủ mạnh nên đã gây ra sự cố nghẽn mạng. TNT tổng hợp Cơ hội vào ĐH chưa hết Bộ GD&ĐT vừa có báo cáo về xét tuyển ĐH đợt 1. Theo Bộ GD&ĐT, đến hết ngày 20-8 đã có gần 570.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ (so với dự kiến số thí sinh đạt điểm từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với hệ ĐH là hơn 531.000). Có thể nói phần lớn số thí sinh đạt điểm trên sàn ĐH, CĐ đã tham gia xét tuyển. Trong số hơn 400 trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển, có 108 trường ĐH và 21 trường CĐ có số thí sinh ĐKXT lớn hơn chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Với tình hình thí sinh ĐKXT như trên dự kiến có hàng trăm trường ĐH, CĐ với hơn 350.000 chỉ tiêu sẽ được xét tuyển ngay từ đợt 1 (so với năm 2014, chỉ có khoảng 50 trường xét đủ chỉ tiêu ngay từ đợt 1). Có một số trường ĐH ngoài công lập có lượng thí sinh ĐKXT cao như Trường ĐH Võ Trường Toản (107%), Trường ĐH Buôn Ma Thuột (93%), Trường ĐH Hoa Sen (91%), Trường ĐH Văn Lang (80%), HUTECH (60,8%), Trường ĐH Thăng Long (60%); có khoảng 10 trường khác đạt từ 50% trở lên. Số lượt thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT là gần 43.000 (chiếm 8,1% tổng số thí sinh ĐKXT đợt 1); trong số thí sinh đăng ký thay đổi nguyện vọng ĐKXT tại các sở GD&ĐT là hơn 11.000, tại các trường ĐH, CĐ là gần 32.000. Việc thay đổi nguyện vọng ĐKXT chủ yếu tập trung vào khoảng 30 trường có số thí sinh ĐKXT vượt nhiều so với chỉ tiêu. Ngày 25-8, các trường bắt đầu đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, PGS-TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết với các em chưa trúng tuyển đợt 1 thì cơ hội vào ĐH chưa phải là hết. Có khá nhiều trường ĐH-CĐ xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Thông tin liên quan đến xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ được các trường cập nhật trên trang web của trường. Việc ĐKXT vào nguyện vọng bổ sung các em sử dụng các giấy báo điểm còn lại. Các em cần lưu ý là trong đợt xét tuyển bổ sung không được rút hồ sơ ra và điểm thi không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. H.HÀ