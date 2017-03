Rơi vào nồi canh nóng của trường, một cháu bé tử vong

Vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 15/1, cháu Hoàng Nhật Quang sinh năm 2007 đã bị rơi vào một nồi canh nóng trong nhà bếp của trường. Sau đó, cháu Quang được gia đình chuyển viện liên tục lên các tuyến trên, nhưng do vết bỏng quá nặng nên cháu đã tử vong vào ngày 2/1, tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hà Nội.

Theo lời kể của cô Võ Thị Xuân - Hiệu phó trường Mần non Thịnh Lộc, khi đến giờ ăn trưa, các cô xuống nhà bếp lấy khẩu phần cho các cháu thì cháu Hoàng Nhật Quang đi theo cô giáo Hoàng Kim Anh xuống theo. Khi đó, trong nhà bếp có một nồi canh to vừa mới nhấc xuống đặt giữa nhà, do hiếu động đi lại nên cháu Quang đã bị rơi vào nồi canh nóng đó khiến hầu hết cơ thể bị bỏng rất nặng.

"Khi thấy như vậy, các cô giáo có mặt do mất bình tĩnh nên đúng ra khi cởi áo ra cho cháu phải dùng dao cắt thì các cô lại cởi áo bằng cách lột qua cổ nên khiến toàn bộ phần da bị bỏng bị dính cả vào vải áo" - cô Xuân nói.

Cô giáo Nguyễn Thị Du - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Cháu Hoàng Nhật Quang là con trai đầu của anh Hoàng Văn Thám ở xóm 6 cùng xã, làm nghề giáo viên. Cháu Quang vừa mới được bố gửi vào trường từ ngày 15/1 tại lớp trẻ hai tuổi. Khi vào đây cháu thường xuyên khóc nên nhà trường khuyên anh Thám nên để con ở nhà, nhưng do gia đình thiếu người nên anh Thám muốn gửi con vào lớp Mẫu giáo lớn vì cô giáo dạy lớp đó là người bà con của gia đình".

"Mặc dù biết cách chuyển lớp như vậy là không đúng với quy định nhưng do nhu cầu của phụ huynh nên trường vẫn cho cháu vào học tại lớp Mẫu giáo lớn do cô giáo Hoàng Kim Liên dạy. Do quá bận nên đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa xác định được giáo viên nào là người trực tiếp cởi áo cho cháu" - cô Du cho biết thêm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trọng Châu - Phó phòng Giáo dục huyện Lộc Hà cho hay: "Sự việc diễn ra vào ngày 15/1, nhưng mãi đến ngày 19/1 trường mới báo lên cho phòng biết. Trước mắt chúng tôi đang tạm thời cho cô giáo Hoàng Kim Liên nghỉ dạy và sẽ tiến hành giải quyết vấn đề khi phía công an có kết luận".