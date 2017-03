Rối với mở rộng khối thi ĐH

Chính thức quyết định sau ngày 14-1-2012 Bộ vẫn duy trì khối thi truyền thống như nhiều năm qua. “Ba chung” thì không thể nào đổi khối thi. Việc mở rộng thêm khối thi nhằm để thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển và phù hợp với ngành học. Thí sinh có lợi khi thi khối A đợt 1, nếu chọn thêm khối C, D đợt 2 sẽ có thêm cơ hội thứ ba vào trường ĐH tuyển sinh khối thi mới gồm toán, lý, văn hoặc toán, lý, ngoại ngữ. Vì lúc này thí sinh đã có điểm môn văn (khối C) hoặc ngoại ngữ (khối D) với điểm môn toán và vật lý (khối A). Còn nếu thí sinh chỉ thi khối A nhưng lại có nguyện vọng thi vào ngành có tuyển khối thi mới với các môn vừa nêu thì thí sinh chỉ cần thi thêm môn văn (khối C) hoặc môn ngoại ngữ (khối D) ở trường có tổ chức thi các khối này để tích hợp điểm vào thành khối thi mới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là định hướng đổi mới, Bộ GD&ĐT sẽ đưa ra xem xét và quyết định khi họp hội nghị tuyển sinh toàn quốc vào ngày 14-1-2012. GS-TSKH BÙI VĂN GA,Thứ trưởng Bộ GD&ĐT