Rối với tên nước ngoài của trường ĐH

Và quyết định này cũng không dùng “University” cho trường ĐH mà dùng “College”.

Trước đó, ngày 24-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá thực trạng việc đặt tên đối với các trường ĐH trong cả nước. Đồng thời đề xuất tên gọi bằng tiếng nước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý I-2014 trước khi ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn các trường thống nhất triển khai thực hiện. Chỉ đạo này của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhằm thống nhất tên gọi bằng tiếng nước ngoài của các trường ĐH, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Thực tế cho thấy suốt thời gian qua, tên tiếng Anh của các trường ĐH không theo một hệ thống nào cả. Chẳng hạn, trong khi ĐH Đà Nẵng lấy tên là “The University of DaNang” thì ĐH Huế - cũng là một ĐH vùng như ĐH Đà Nẵng - lại dùng “Hue University”! Tương tự, Trường ĐH Cần Thơ cũng dùng “Can Tho University”, rồi ĐH Thái Nguyên cũng lấy tên tiếng Anh là “Thai Nguyen University”…

Đáng chú ý là cách đặt tên của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Trường này dùng tên tiếng Anh “Nong Lam University”, trong khi tên miền trang web lại là www.hcmuaf.edu.vn. Rõ ràng trường này có vấn đề trong cách đặt tên tiếng Anh vì lẫn lộn khi dùng danh từ riêng và danh từ chung. Lẽ ra tên tiếng Anh phải viết giống như tên miền là “Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry”! Nếu dùng tùy tiện như Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thì có lẽ Trường ĐH Bách khoa cũng dùng là “Bach Khoa University” sao?

Cuối cùng, rất nhiều người nước ngoài không thể hiểu được mô hình ĐH trong ĐH của Việt Nam, thông qua cách dùng tiếng Anh. ĐH Quốc gia TP.HCM có tên tiếng Anh là “Vietnam National University - Ho Chi Minh City” nhưng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên là trường thành viên của ĐH này, tức cấp dưới, cũng lấy tên tiếng Anh là “University of Science Ho Chi Minh City”. Trong khi thực tế các trường ĐH thành viên nên gọi là “College” thay cho “University”!

Nói đến đây để thấy rằng quyết định do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tên tiếng Anh của Trường ĐH Kinh tế Nghệ An là một quyết định đúng đắn, sẽ không làm rối một hệ thống lúc nào và luôn luôn cũng thích dùng “University” hơn “College”. Điều này đã gây rối loạn trong việc gọi tên tiếng Anh cho các trường ĐH ở Việt Nam. Trong khi ở nước ngoài, chẳng hạn các trường LSE - The London School of Economics and Political Science (Anh), MIT - Massachusetts Institute of Technology (Mỹ)… không cần có từ “University” nhưng vẫn là những ĐH danh tiếng trên thế giới.

QUỐC DŨNG