Rớt lớp 10, rớt tốt nghiệp vẫn vào được cao đẳng, đại học

Học nghề: Một quyết định, nhiều lợi ích Trước khi đăng ký học ngành kế toán tại Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Phạm Thị Hằng (quê Nam Định) từng là công nhân cho một xí nghiệp tại quận 7 (TP.HCM). Hằng cho biết so với việc ở quê học hết cấp ba thì em có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian để hoàn thành chương trình học. “Ai cũng nghĩ rằng cái “mác” ĐH sẽ rất tốt cho họ khi đi xin việc. Nhưng học nghề như tụi em sau khi ra trường cũng có nhiều cơ hội và nhiều hướng đi. Có thể xin vào làm tại những nơi phù hợp với trình độ được học, cũng có thể tiếp tục thi lên các bậc học cao hơn. Lúc đầu em cũng hơi lo lắng nhưng sau hai năm học, em thấy mình đã quyết định đúng” - Hằng chia sẻ. Còn Nguyễn Tấn Thành (quê Củ Chi) học ngành cơ điện tử thì dự tính xin việc làm ngay sau khi ra trường để lấy tiền trang trải cho việc học liên thông. Thành chọn học nghề vì thấy vừa với sức học của mình, chương trình học lại không quá khó. TP.HCM hiện có 50.000 doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh cá thể có trên 340.000 cơ sở. Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, trong năm 2010 và giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng bình quân về chỗ làm việc 3%-3,5%/năm. Theo đó, TP.HCM sẽ có nhu cầu chung về nhân lực là 280.000-300.000 chỗ làm việc mỗi năm. Nhu cầu nhân lực có trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề chiếm 10,27 % trên tổng số nhu cầu nhân lực, cao gấp đôi so với trình độ ĐH và gấp 1,3 lần so với CĐ. VIỆT HOA