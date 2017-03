RtR đưa sách đến với trẻ vùng cao Tuyên Quang

Đây là năm đầu tiên Tổ chức Room to Read (RtR) triển khai Chương trình thư viện tại miền Bắc, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc phát triển môi trường giáo dục, đặc biệt là môi trường thư viện cho học sinh tiểu học.



Chương trình thư viện của RtR hỗ trợ các trường tiểu học thiết lập, tổ chức và quản lý thư viện thân thiện cho học sinh nhằm hình thành, phát triển thói quen và kỹ năng đọc sách cho các em. Ngoài số sách do RtR xuất bản, RtR đã hỗ trợ mỗi thư viện số sách tương đương 5 cuốn sách/học sinh/3 năm học.



Cho đến nay, hơn 600 đầu sách với gần 24.000 cuốn đã được trao tặng cho 20 trường dự án trong năm 2011, phục vụ khoảng 8.000 học sinh. Bằng việc thiết lập thư viện thân thiện cho học sinh, nhà trường sẽ giúp các em phát triển kỹ năng đọc và thói quen đọc của mình.



Các bậc phụ huynh học sinh cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng những kỹ năng này bằng cách khuyến khích các em mượn sách về nhà, trò chuyện với trẻ về những quyển sách mà các em đang đọc hoặc động viên trẻ khi trẻ đang tập đọc.



Trong suốt 4 năm tham gia dự án, các trường tiểu học sẽ được hỗ trợ các đầu sách phù hợp với lứa tuổi tiểu học, trang thiết bị thư viện (kệ sách, thảm xốp, bàn ghế…), vật phẩm giáo dục, nhằm tạo ra một môi trường đọc thoải mái nhất cho các em.



Ngoài ra, hiệu trưởng, giáo viên và đại diện tổ trưởng chuyên môn các trường sẽ được tập huấn về kỹ năng tổ chức và quản lý thư viện, lựa chọn và phân loại sách, sử dụng hiệu quả tiết đọc thư viện, tổ chức hoạt động đọc sách…



Trong thời gian dự án, RtR sẽ cùng với các trường, Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức các hoạt động khuyến đọc cho học sinh có sự tham gia của phụ huynh học sinh. Đồng thời, các cán bộ địa phương do RtR lựa chọn và cán bộ chương trình cũng sẽ thường xuyên đến thăm và hỗ trợ nghiệp vụ cho các trường dự án.



Được thành lập từ năm 2000, đến nay Tổ chức Room to Read đã có mặt ở 10 quốc gia châu Á và châu Phi. Trong hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam, Room to Read đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như xây dựng 120 trường học, lập trên 467 thư viện, xuất bản 39 đầu sách dành cho trẻ em với hơn 265.000 bản sách được phân phố.





Theo Khiếu Thư (TTXVN/Vietnam+)