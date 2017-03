Rút 'cảnh báo tình trạng bắt cóc trẻ em trên toàn TP. Cà Mau'

“Do thiếu kiểm tra nên ông Lê Minh Hải, Phó phòng GD&ĐT TP Cà Mau, đã đồng ý cho đăng phát công văn cảnh báo tình trạng bắt cóc trẻ em. Tôi khẳng định đây là công văn sai về thể thức và cả nội dung. Nguyên nhân của nó là do các cán bộ quản lý mầm non của phòng nghe tin đồn đại bên ngoài, lo lắng nên tham mưu cho phòng ra văn bản cảnh báo, nhằm tăng cường cảnh giác cho phụ huynh. Nhưng việc làm này là sai, tôi đã phê bình, nhắc nhở những người liên quan” - bà Phượng nói.





Công văn của Phòng GD&ĐT TP Cà Mau được mạng xã hội cập nhật phổ biến lan tỏa nhanh chóng, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 26-11-2015, hiệu trưởng nhiều trường mầm non trên địa bàn TP Cà Mau đã in Công văn số 314/PGDĐT, ngày 24/11/2015 từ trang web của Phòng GD&ĐT TP Cà Mau để phổ biến cho giáo viên và học sinh. Nội dung công văn ghi rõ: "Theo nguồn tin dư luận xã hội, hiện nay tình trạng bắt cóc trẻ em đang được cảnh báo trên toàn TP Cà Mau. Nay Phòng GD&ĐT TP Cà Mau đề nghị hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo khẩn trương thực hiện một số việc như sau: Nghiêm túc thực hiện việc sử dụng thẻ đưa đón trẻ tại các nhóm, lớp; tăng tường công tác kiểm tra, quản trẻ trong các hoạt động tại trường, giáo dục trẻ tránh tiếp xúc với người lạ; nâng cao ý thức cảnh giác của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong mọi tình huống, đẩy mạnh công tác bảo vệ trực 24/24 giờ; tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt việc đưa đón trẻ đúng quy định”.

Do công văn trên đã gây lo lắng cho các cô giáo, giới phụ huynh mầm non, mẫu giáo nên các cơ quan báo chí phỏng vấn lãnh đạo Công an TP Cà Mau và được tuyên bố đó là tin thất thiệt. Công an TP Cà Mau khẳng định chưa có vụ bắt cóc trẻ em nào trên địa bàn TP Cà Mau thời gian gần đây và Công an TP Cà Mau chưa từng có văn bản cảnh báo nào về tình trạng bắt cóc trẻ em.