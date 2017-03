Sai sót trong đề thi vật lý ở cụm thi Quy Nhơn: Không chấm điểm câu sai đề

Theo ông Luận, từ giải trình của Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Quy Nhơn, đề thi trong đĩa CD do Ban đề thi của Bộ cung cấp là chính xác. Nhưng đề thi in ra từ đĩa CD lại có sai sót, vì vậy các bản sao đề thi cũng bị sai sót theo.

Cụ thể, đề đúng là: “Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng”. Trong khi đó, đề thi môn vật lý tại cụm thi Quy Nhơn được sao in lại đã thiếu mất dấu trừ ở các con số chỉ mức năng lượng, chỉ ghi 13,6 eV và 3,4 eV.

Cũng theo ông Luận, ban chỉ đạo đã tìm ra nguyên nhân sai sót là do Ban đề thi Trường đại học Quy Nhơn đã sử dụng phần mềm điều khiển máy in HP5100tn chưa tương thích với hệ điều hành Windows Vista. Mặt khác, về quy trình kiểm soát trong sao in đề thi, Ban đề thi Trường đại học Quy Nhơn chưa thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ, không kiểm tra bản in sao với đề thi gốc trên máy tính (sau khi đã giải mã) nên không phát hiện được lỗi sai sót trên bản đề thi gốc được in từ đĩa CD trước khi nhân bản.

Thứ trưởng Luận cho hay ban chỉ đạo tuyển sinh đã thống nhất sai sót ở cụm thi Quy Nhơn chỉ mang tính cục bộ (33.911 thí sinh dự thi, chiếm 5,31% thí sinh toàn quốc). Và việc khắc phục sai sót phải đảm bảo quyền lợi, công bằng cho các thí sinh dự thi tại Quy Nhơn và thí sinh trong cả nước. Vì vậy, sẽ không chấm điểm câu sai sót này. Thang điểm chấm môn vật lý cho các thí sinh dự thi tại Quy Nhơn sẽ là 10,0 điểm cho 49 câu.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ yêu cầu Ban đề thi của Trường đại học Quy Nhơn nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân cụ thể gây ra sự cố để rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan đến sự cố đáng tiếc trên.