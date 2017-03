Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hôm qua, các địa phương trên cả nước đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013.

Đảm bảo an toàn cho kỳ thi

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết: Sở đã chỉ đạo các hội đồng thi phải công khai, đầy đủ, rõ ràng và nghiêm túc các quy định về kỳ thi cho học sinh biết. Công an TP phối hợp với Sở GD&ĐT bảo đảm an toàn kỳ thi từ khâu in, sao đề thi; bảo vệ các hội đồng coi thi; chấm thi; áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi; chỉ đạo lực lượng CSGT giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ thi quy định.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Điện lực TP kiểm tra, ưu tiên đảm bảo duy trì liên tục, ổn định nguồn điện trong những ngày làm việc của hội đồng in, sao đề thi; các hội đồng coi thi và chấm thi. Đợt thi này, Sở Y tế TP.HCM cũng đã chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện phối hợp với các hội đồng thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh…

Năm nay, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hóc Môn lập một hội đồng thi đặc biệt chỉ có một phòng thi và chín thí sinh dự thi tại Trung tâm Dạy nghề và giải quyết việc làm Nhị Xuân. Tuy vậy, ban lãnh đạo hội đồng thi này có đến năm người và chín giám thị thay phiên nhau coi thi trong sáu buổi và lực lượng phục vụ đảm bảo công tác an ninh, y tế,… sẽ đông hơn các hội đồng thi khác.

Hà Nội, hội đồng nào cũng có đoàn thanh tra

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, cho biết Sở đã thành lập 18 đoàn kiểm tra. “Trong thời gian thi, chúng tôi sẽ tổ chức 18 đoàn thanh tra đến các hội đồng thi đột xuất để đảm bảo không có hội đồng coi thi nào không có đoàn thanh tra. Ngoài ra, Ban Giám đốc của Sở GD&ĐT cũng thành lập năm đoàn đi kiểm tra lưu động, đột xuất, chưa kể đoàn của Bộ GD&ĐT và của thành phố” - ông Thống nói.

Được biết Hà Nội cũng đã có quyết định huy động hơn 11.000 người làm nhiệm vụ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, trong đó số giám thị coi thi là hơn 8.000 người. Cùng với đó, công an thành phố cũng đã huy động 4.000 chiến sĩ (không kể công an xã và lực lượng dân quân) cắm chốt ở tất cả hội đồng thi cũng như các tuyến đường khu vực có hội đồng thi để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự…

Đà Nẵng kiểm tra hàng quán gần điểm thi

Trong sáng 31-5, cán bộ Sở Y tế đã đi kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các hàng quán gần những địa điểm thi nhằm ngăn chặn tình trạng ngộ độc thực phẩm tập thể. Lực lượng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) cũng đã tiến hành khảo sát từng tuyến đường trọng điểm trong khu vực nội thành để phân phối luồng xe nhằm tránh tình trạng kẹt xe vào ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp. Công an các quận (huyện) phối hợp với Sở GD&ĐT đã đi kiểm tra, nhắc nhở các tiệm photocopy, không để xảy ra tình trạng in phao thi.

Để tạo điều kiện cho các học sinh người dân tộc Cơ Tu ở các xã miền núi về trung tâm dự thi, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã bố trí xe thường trực đưa, đón. Theo đó, học sinh ở hai xã miền núi là Hòa Bắc và Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) sẽ được xe đưa về tập trung tại điểm thi Trường THPT Phạm Phú Thứ, được phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi tại đây.

Thời tiết thất thường trong kỳ thi Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 2 đến 4-6, thời tiết khá thất thường ở hầu hết các địa phương. Sáng và trưa nắng nóng, oi bức, trong khi chiều và tối lại có mưa giông, kèm theo gió mạnh, sấm sét. Nam Bộ và Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất từ 31oC đến 35oC. Ở miền Trung nhiệt độ cao nhất có thể ở mức 34oC-37oC. Thời tiết ở miền Bắc trong những ngày này tương đối mát mẻ, với nhiệt độ cao nhất từ 30oC đến 33oC. Thí sinh nên dự phòng thời gian đến địa điểm thi nếu gặp sự cố mưa, giông bất chợt. 277 học sinh huyện đảo Phú Quý sẽ thi tại Phan Thiết Huyện đảo Phú Quý trước đó đã huy động tàu để đưa tất cả thí sinh vào đất liền dự thi. Theo đó, 277 học sinh lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền của huyện đảo Phú Quý đã vào TP Phan Thiết để chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tất cả các em học sinh đã được bố trí chỗ ăn ở, ôn luyện tại ký túc xá Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (TP Phan Thiết). Tiền sinh hoạt mỗi em đóng 950.000 đồng cho thời gian trên 10 ngày tại TP Phan Thiết, riêng học sinh thuộc diện hộ nghèo được miễn phí.

