Sáng nay, 21 thí sinh bị xử lý kỷ luật

Theo báo cáo của Bộ, đợt thi này có 136 trường tổ chức thi với 4 khối A, B, C, D. Cả nước có 463 điểm thi với 12.977 phòng thi. Số hồ sơ ĐKDT là 471.187. Đến dự thi buổi sáng nay có 351.435 TS, đạt 74,59% so với số hồ sơ ĐKDT, tăng 8,3% so với năm 2009.



Số TS vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật trong buổi thi sáng nay là 21, trong đó khiển trách 4, cảnh cáo 2 và đình chỉ thi 15. Không có giám thị vi phạm quy chế.



Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, theo phản ánh của hội đồng tuyển sinh các trường, đề thi bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối, không có sai sót về nội dung và hình thức, không có thông tin thất thiệt về đề thi. Thời tiết tốt, thuận lợi, không mưa bão, không ảnh hưởng đến việc đi lại, làm bài thi của thí sinh. Các trường có sự phối hợp các ban, ngành địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không có tình trạng ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn. Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện làm việc tích cực, có hiệu quả… cung cấp điện, nước đảm bảo ổn định, thông tin liên lạc thông suốt ở tất cả các hội đồng tuyển sinh. Vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm, không xảy ra sự cố đặc biệt.



Tại điểm thi Trường cao đẳng Giao thông vận tải Hà Nội, theo ban chỉ đạo tuyển sinh, sáng nay số TS dự thi tăng lên so với ngày làm thủ tục dự thi là 21.468 đạt 71,73%. Có 1 TS đến muộn sau 1 giờ làm bài với lý do ngủ muộn nên không được dự thi. Theo lãnh đạo nhà trường, trong buổi sáng nay chưa có TS nào vi phạm quy chế.



Ông Lâm trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Chỉ tiêu của trường là 1.800 nhưng do số thí sinh dự thi đông nên dự kiến trường sẽ xin Bộ tăng thêm cho 800 chỉ tiêu”.



Được biết, điểm chuẩn hàng năm vào trường khá cao, năm 2009 điểm chuẩn cao nhất là 22 với ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng. Năm nay, ngành có số TS dự thi đông nhất là Cầu đường, sau đó đến ngành Kinh tế.



Cũng theo ông Lâm, ngày mùng 5-8 sẽ công bố điểm thi. Dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ tương đương năm trước.





Theo Hồng Hạnh ( DT)