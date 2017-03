Sáng nay, gần 490.000 thí sinh làm thủ tục dự thi hệ Cao đẳng

Năm nay, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường cao đẳng là 489.864 hồ sơ, chiếm 26,3% so với tổng hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ 2010.

Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2010 có 87 trường cao đẳng không tổ chức thi (trong tổng số 133 trường ĐH- CĐ không tổ chức thi) mà dựa vào kết quả thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển.

Giám thị HĐT trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành kiểm tra phiếu dự thi của các thí sinh. Ảnh: Mai Hải

Hồ sơ đăng ký dự thi ĐH- CĐ của học sinh có nguyện vọng (NV1) tại các trường ĐH- CĐ không tổ chức thi hoặc hệ Cao đẳng của các trường Đại học là 230.295 (chiếm 12,3% so với tổng số hồ sơ).

Trường Cao đẳng thu hút nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhất năm nay vẫn là CĐ Kinh tế đối ngoại, với 39.087 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng hơn 7000 hồ sơ so với năm 2009. Nhiều năm nay, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại luôn là trường có điểm chuẩn đầu vào cao (năm 2009, điểm chuẩn vào trường khối A là 26; khối D1 là 23 điểm).

Trường CĐ Giao thông Vận tải cũng là trường hút nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay với 30.523 hồ sơ đăng ký (giảm gần 7000 hồ sơ so với năm 2009).

Các trường cao đẳng tổ chức thi, sẽ thi trong 2 ngày 15 và 16-7 (trừ các môn năng khiếu kéo dài đến 20-7). Cụ thể, buổi sáng 15-7, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Vật lý (khối A), Sinh (khối B), Văn (khối C, D); chiều 15-7, thi Toán (khối A, B, D), Sử (khối C); sáng 16-7 thi Hóa (khối A, B), Địa (khối C) và Ngoại ngữ (khối D).

Sáng nay, do thí sinh đến làm thủ tục dự thi về cùng thời điểm nên từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, giao thông đã bị ùn tắc tại một số tuyến đường của Hà Nội.

Đợt thi CĐ này, các thí sinh thi tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ được làm bài thi trong tiết trời mát mẻ, dễ chịu hơn nhiều so với 2 đợt thi ĐH trước đó.

Ngày 13-7, Bộ GD-ĐT đã có công điện gửi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường CĐ yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, bằng mọi biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu có liên quan đến đề thi. Theo đó: Mỗi phòng thi chỉ xếp tối đa 40 thí sinh và phải có 2 cán bộ coi thi. Những phòng thi lớn phải chia phòng để sao cho mỗi phòng cũng theo danh sách có không quá 40 thí sinh và phải có 2 cán bộ coi thi. Cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ Quy chế tuyển sinh cho thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 14-7. Cán bộ coi thi và thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại di động vào trong phòng thi. Đặc biệt, các hội đồng tuyển sinh phải tổ chức nơi trông giữ điện thoại di động, tư trang cá nhân cho cán bộ coi thi và thí sinh. Cán bộ coi thi không được để nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh. Tất cả các trường hợp để nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh đều phải xử lý nghiêm túc theo đúng quy định của quy chế. Xử lý nghiêm tất cả các trường hợp cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế.

Theo LÂM NGUYÊN (SGGP)