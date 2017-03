Sáu dự án đi tìm cách Sống liêm chính

Ngày 30 tháng 11 năm 2014 – Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) kết hợp với Học viện Thương hiệu và Truyền thông Sage tổ chức buổi Công bố kết quả Vòng 1 và Định hướng để hiểu đúng về sống liêm chính. Sáu đội với kế hoạch truyền thông hay nhất về khuyến khích Sống Liêm Chính đã được công bố và chọn lựa Huấn luyện viên cho mình để bắt đầu vòng 2 - Truyền thông điệp.

Vòng 1 cuộc thi đã diễn ra sôi động từ 14/10 - 18/11, thu hút được 110 đội dự thi (330 thí sinh, thi theo đội 3 người) với rất nhiều bản kế hoạch truyền thông nhằm truyền bá cho vấn đề liêm chính đến gần hơn với thanh niên.

Sáu dự án nằm trong top 6 đều là những dự án có ý tưởng hay, sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tế rất cao với những vấn đề quen thuộc thường ngày như nâng cao nhận thức về sử dụng sách lậu, gợi nhớ về ký ức thơ ấu trong mỗi người nhằm đánh động lòng trắc ẩn, xây dựng thành phố liêm chính, ươm mầm hạt giống liêm chính, thử thách gây quỹ ủng hộ…

Đặc biệt, dự án iSaigon của đội The Heat nhằm tạo dựng mạng lưới tiểu thương ủng hộ lối sống và kinh doanh liêm chính, trung thực tại các chợ trung tâm Tp.HCM nhằm nâng cao hình ảnh thân thiện của chợ truyền thống trong mắt du khách và người dân thành phố được đánh giá là một trong những dự án sáng tạo và thiết thực nhất cuộc thi.





Ảnh: HLV Trần Thị Thảo và đội The heat với dự án iSaigon, dự án đang được xem là ứng cử viên nặng ký của cuộc thi. Ảnh: BTC

Sáu đội thi sẽ có hai tuần để tập huấn với các Huấn luyện viên. Sau đó sẽ được cấp kinh phí 20 triệu đồng/ đội để triển khai dự án thực tế trong một tháng.

Integrity Me - Sống Liêm Chính là cuộc thi truyền thông dành cho những người trẻ đam mê và khao khát chinh phục những thử thách mới trong truyền thông do Tổ chức Hướng tới Minh bạch và Học viện Thương hiệu và Truyền thông Sage phối hợp thực hiện. Với khả năng sáng tạo, các thí sinh của Integrity Me - Sống Liêm Chính sẽ làm ra các sản phẩm truyền thông, với mục đích khuyến khích thanh niên sống liêm chính, trung thực và trách nhiệm, thể hiện thông qua những hành vi cá nhân cụ thể.





Sáu dự án Sống liên chính lọt vào vòng 2