Sau phúc khảo, 20 bài thi vào ĐH Huế từ rớt thành đậu

Qua đó đã có 20 bài chuyển từ rớt thành đậu với mức điểm được nâng lên dao động từ 0,25 đến 1 điểm.



Nguyên nhân 20 bài này bị chấm rớt trước đó là do lỗi chấm sót, chấm quá chặt so với đáp án và cộng điểm sai của cán bộ chấm thi. Ngược lại, một số bài sau khi phúc khảo bị hạ xuống từ 0,25 đến 0,5 điểm, nguyên nhân các bài này được chấm điểm rộng hơn so với đáp án.



Trước đó, Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế đã nhận được 423 đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh ĐH của thí sinh.



Theo Q.Nhật (NLĐO)