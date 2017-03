Sẽ bàn giao về Sở GD&ĐT TP.HCM?

Ông Hứa Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch UBND quận 2, ngày 20-4 cho biết trước đây, theo quy hoạch phải di dời các hộ dân ở hai phường An Phú và Bình Khánh để xây dựng các dự án nhà ở cho người dân tái định cư, trong đó có quy hoạch trường học. Theo đó, Trường THCS Trần Quốc Toản nằm trong khu nhà ở phường An Phú do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư; Trường THCS Bình Khánh thuộc khu tái định cư Bình Khánh do Ban Quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.

Theo ông Thảo, quận và ban quản lý dự án phải đầu tư cơ sở hạ tầng, bệnh viện, trường học, chợ… để đáp ứng nhu cầu khi người dân đến ở. “Tuy nhiên, do chính sách của chúng ta thoáng, người dân có thể nhận căn hộ để ở hoặc nhận tiền hỗ trợ để đi mua nhà ở nơi khác nên số hộ dân bị biến động. Từ đó ảnh hưởng đến việc huy động con em đến trường” - ông Thảo nói.

“Quận không dự đoán được tình thế sẽ không có học sinh như hiện nay, trong khi các trường học trên địa bàn quận vẫn đang đáp ứng đủ chỗ học cho con em. Vì vậy, quận đã làm việc với UBND TP và đã được chấp thuận bàn giao hai trường này cho Sở GD&ĐT để giải quyết chỗ học cho con em. Trong đó, một trường sẽ làm phân hiệu cho Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và một trường làm phân hiệu cho một trường tiểu học ở quận 1. Dự kiến trong tuần sau, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ làm việc với chủ đầu tư. Nếu được thì trong năm học tới, hai trường này sẽ chính thức khai giảng” - ông Thảo cho biết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết hiện Sở chỉ mới có kế hoạch sẽ nghiệm thu Trường THCS Bình Khánh để làm phân hiệu cho Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Tuy nhiên, khi khảo sát thì thấy trường xây chưa hoàn chỉnh, nằm ở địa bàn sụt lún, thiếu an toàn, xung quanh trường cũng không có lối ra vào. Trường này cũng chưa có hồ sơ chính thức bàn giao cụ thể giữa Sở, quận, ban quản lý dự án và đơn vị thi công. Chính vì thế Sở chưa thể nghiệm thu được.

“Sở đã yêu cầu quận 2 phải cải tạo mặt bằng, giải quyết rốt ráo đường đi vào trường, khi nào hoàn chỉnh thì Sở mới nghiệm thu” - ông Hoàng nói.