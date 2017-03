Sẽ có 38 cụm thi THPT quốc gia

Theo đó, khu vực Tây Nguyên sẽ có 3 cụm thi gồm: cụm thi Lâm Đồng, Ninh Thuận (do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì), cụm thi Đắk Lắk, Đắk Nông (Trường Đại học Tây Nguyên chủ trì), cụm thi Gia Lai, Kon Tum do Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai chủ trì và đề xuất thêm cụm thi Bình Định, Phú Yên (Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì).

Cụm thi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm có 6 cụm thi: Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp, Đại học An Giang, Đại học Trà Vinh, Đại học Bạc Liêu, Đại học Tiền Giang.



Các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và TPHCM dự kiến sẽ có 7 cụm thi tổ chức thi cho học sinh các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, TPHCM và Long An. 7 cụm thi sẽ do các trường Đại học chủ trì gồm: Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Nông Lâm TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Công nghiệp TPHCM.



Khu vực miền Trung: các cụm thi sẽ do Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế phối hợp chủ trì. Còn tại Hà Nội dự kiến có 8 cụm thi.



Việc tổ chức thi tại các cụm thi sẽ giống nhau, tức là dù ở cụm thi tỉnh hay liên tỉnh thì thời gian, đề thi... là như nhau. Mỗi Hội đồng thi sẽ có một mã số riêng và được thống nhất trong toàn quốc.



Mỗi thí sinh dự thi sẽ có một số báo danh duy nhất. Số báo danh của thí sinh gồm phần chữ là mã số của Hội đồng thi và phần số có 06 chữ số được đánh tăng dần, liên tục đến hết số thí sinh của Hội đồng thi, đảm bảo trong Hội đồng thi không có thí sinh trùng số báo danh.

Tới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố danh sách cụm thi và đưa ra hướng dẫn cụ thể về quy chế tuyển sinh năm 2015.