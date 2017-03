Sẽ liên hệ với cơ quan chức năng để làm rõ

Để rộng đường dư luận, chúng tôi thông tin tiếp như sau:

Về trường đại học nơi ông Hải học thạc sĩ, làm nghiên cứu sinh và bảo vệ luận văn tiến sĩ, tên đầy đủ (theo văn bằng) là Universiteit for Research and Sience, Institute for Orginal Research. Học vị của ông Hải, văn bằng cấp cho ông ghi là Doctor of sience in business and economic Research. Thời gian ông nhập học thạc sĩ và hoàn tất nghiên cứu sinh là từ năm 2003 tới 2008. Ông bảo vệ thử luận văn tiến sĩ năm 2008 và bảo vệ chính thức năm 2009.

Bản sao bằng tiến sĩ của ông Bùi Việt Hải. (Ảnh do ông Hải cung cấp)

Về danh hiệu phó giáo sư, ông Hải đưa ra một trang dowload từ website của trường, tên đầy đủ là Universiteit for Research and Sience, SCI Institute for Orginal Research, viết tắt là URH-SCI, chào mừng ông được phong là Associate professor, nghĩa nôm na là “trợ giảng”, “giảng viên thứ cấp” nhưng khi dịch sang tiếng Việt, không có từ tương đương nên tạm dịch là phó giáo sư. Điều này có thể gây ngộ nhận và phản ứng từ bạn đọc với danh xưng này.

Ông Hải cho biết sẽ liên hệ với Trường URH-SCI và các cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề chất lượng đào tạo, bằng cấp của trường.

Cần nói rõ thêm: Trước khi học URH-SCI, ông Hải đã tốt nghiệp thạc sĩ ở ĐH Zeeland - một trường có uy tín ở Hà Lan.

