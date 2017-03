Sẽ ngưng mở ngành đào tạo “trái tay”

Sinh viên tài chính - ngân hàng khó tìm việc

Ngày 18-12, Trường ĐH Hoa Sen đã trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.300 sinh viên, học sinh của trường. Theo thống kê của trường, có 83% học sinh, sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp, thấp hơn so với 90% của năm trước. Đáng chú ý là sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng khó tìm việc hơn so với sinh viên các ngành khác do khó khăn của ngành ngân hàng thời gian gần đây. Ông Hoàng Đức Bình, trưởng phòng truyền thông - tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen, cho biết trung bình chung toàn trường có 83% sinh viên có việc làm khi tốt nghiệp, trong khi nhóm ngành tài chính - ngân hàng chỉ trên 70%. Hiện nay hầu như các ngân hàng không tuyển mới nhân viên nên sinh viên đi xin việc rất khó khăn.

MINH GIẢNG