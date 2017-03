Sẽ phạt nghiêm học sinh không đội mũ bảo hiểm

Nhiều đại biểu đặt câu hỏi: Tình trạng phụ huynh chở học sinh đến trường nhưng không cho các em đội mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến, tại sao CSGT không xử phạt hay nhắc nhở?

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban Chuyên trách Ban ATGT TP, đề nghị CSGT phải nhắc nhở nghiêm khắc những phụ huynh không cho con đội mũ bảo hiểm. “Nhiều CSGT cho biết do sợ học sinh đến trường trễ nên ít thổi phạt hay nhắc nhở phụ huynh. Theo tôi, cần phải thổi còi những trường hợp này lại để nhắc nhở. Nếu học sinh đi học trễ kể với bạn bè trong lớp là do không đội mũ bảo hiểm nên bị công an thổi phạt thì tính tuyên truyền sẽ rất cao” - ông Tường đặt vấn đề.

Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP, cho biết: Sắp tới, Công an TP sẽ xử phạt nghiêm các phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho học sinh. Trước khi xử phạt, công an sẽ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông một tuần để người dân biết.

Tới đây, các phụ huynh chở học sinh đến trường mà các em không đội mũ bảo hiểm sẽ bị CSGT nhắc nhở, xử phạt. Ảnh: HTD

Nói về tình hình TNGT, Đại tá Ngô Minh Châu cho biết: Có hơn 50% số vụ TNGT xảy ra từ 19 giờ đến 24 giờ. Nguyên nhân gián tiếp gây ra TNGT thường do người chạy xe đã uống bia, rượu. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền người dân khi đã uống rượu bia thì không nên chạy xe chưa được thực hiện quyết liệt. Ông Châu đề nghị nên buộc các đơn vị sản xuất bia, rượu đưa hình ảnh cảnh báo tai nạn lên nhãn, mác như trên gói thuốc lá. Các quán ăn, nhà hàng có bán rượu, bia cũng phải có những bảng cảnh báo về TNGT cho thực khách.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, lưu ý hiện cách đánh giá nguyên nhân TNGT giữa các đơn vị còn vênh; thống kê TNGT do rượu, bia cũng chưa thuyết phục. Thêm nữa, do việc xử phạt người vi phạm chưa nghiêm nên TNGT vẫn còn cao. Bà cũng đề nghị Công an TP và Ban ATGT cần đánh giá lại nguyên nhân vì sao lại xuất hiện thêm những điểm đen về TNGT trong thời gian qua. “Trong năm 2011 chúng ta xóa gần hết các điểm đen của năm 2010 nhưng đến nay vẫn còn tới 23 điểm và 24 tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT” - bà Tâm nói.

