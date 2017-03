Sẽ tạo “vườn ươm” cho nhiều nhà toán học

Ngày 1-9, GS Ngô Bảo Châu đã dành cho giới báo chí cuộc nói chuyện ngắn về những dự định, kế hoạch trong thời gian tới của ông, đặc biệt là sự ra đời của Viện Nghiên cứu cấp cao về toán mới được Thủ tướng phê duyệt và sẽ dành hơn 600 tỉ đồng để hoạt động. Mô hình hoạt động của viện này là một trong bảy giải pháp trong chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 với mục tiêu phát triển toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy, cả về số lượng lẫn chất lượng. Mô hình này thích hợp với các ngành khoa học lý thuyết. GS Châu cho biết dự kiến viện sẽ cần khoảng 50 người nhưng rất ít cán bộ cơ hữu, chủ yếu là cán bộ hợp đồng. Ngay khi viện chính thức thành lập, GS sẽ thu xếp thời gian về nước làm việc với các đồng nghiệp từ tháng 6 đến tháng 8 và trực tiếp tham gia làm khoa học ở VN. Ban lãnh đạo của viện gọn nhẹ, có trách nhiệm chính tuyển chọn hồ sơ, theo lý lịch khoa học, đề tài nghiên cứu, khả năng hợp tác. “Tôi không khuyến khích những người làm một mình mà nên hợp tác với người khác, kể cả trong nước và ngoài nước” - GS Châu nói. GS hy vọng viện sẽ là “vườn ươm” cho các nhóm nghiên cứu trẻ yêu thích môn toán học và có ảnh hưởng tới các ngành khoa học khác nữa.

Trước câu hỏi: “Viện có khác biệt gì so với Viện Toán học hiện nay? Và trong tương lai có nên sát nhập hai viện này với nhau hay không?”, theo GS Châu, khác nhau hoàn toàn bởi Viện Toán học là một bộ phận của Viện khoa học Việt Nam, làm việc dựa trên các đề tài khoa học do nhà nước chỉ định nên có nhiều hạn chế. Viện Nghiên cứu cấp cao toán học không có khái niệm trả lương vì mỗi người chỉ đến một thời gian ngắn, hưởng một cái tài trợ đủ cao để các nhà khoa học yên tâm làm việc mà không cần giảng dạy. Nhiều người ấn tượng với câu nói của GS Châu: “Nhà nước cần phải có tự do với các nhà khoa học”. Có nghĩa là bản thân các nhà khoa học họ tin vào việc họ làm chứ không phải là người khác bảo họ phải làm gì. Khoa học mà làm theo chỉ đạo thì không thể gọi là thành công. GS Châu khẳng định: “Tiếp xúc các nhà toán học trên thế giới, từ trải nghiệm ở Pháp và Mỹ, tôi hiểu được rằng môi trường học thuật lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự trưởng thành của các nhà khoa học trẻ. Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi học thuật và vị trí của học thuật luôn được xếp đầu tiên cùng với sự bình đẳng của các nhà khoa học, không phân biệt già trẻ, sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học. Khoa học mà làm theo chỉ đạo thì không thể gọi là thành công”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp thân mật GS Ngô Bảo Châu Theo VOV, chiều 1-9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp thân mật GS Ngô Bảo Châu. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng thành công mà GS Ngô Bảo Châu đã đạt được. Chủ tịch nước khẳng định với thành công đó, GS Ngô Bảo Châu đã làm rạng danh truyền thống hiếu học cho dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn GS Ngô Bảo Châu sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trên con đường khoa học của mình, có nhiều đóng góp hơn nữa cho nền toán học Việt Nam nói riêng và cho nền giáo dục Việt Nam nói chung. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cần mạnh dạn có những cơ chế, chính sách mới thu hút, bồi dưỡng người tài, tạo điều kiện phát triển cho các ngành khoa học cơ bản. GS Ngô Bảo Châu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện cho GS nói riêng và nền toán học Việt Nam nói chung. GS Châu khẳng định sẽ cùng cộng đồng toán học Việt Nam đóng góp hơn nữa để phát triển nền toán học Việt Nam, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng toán học.

