Sẽ xóa độc quyền phát hành sách giáo khoa

Ngày 29-5, ông Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông trả lời trực tuyến về hoạt động xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa cho biết “Hoạt động xuất bản bao gồm ba khâu xuất bản, in, phát hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản sách giáo khoa là phù hợp Luật Giáo dục. Cách tính giá hiện nay thì giá sách giáo khoa thấp hơn so với các loại sách khác. Về lĩnh vực in, qua đấu thầu đã có gần 100 cơ sở tham gia vào công việc này. Như vậy, vấn đề độc quyền cần phải xem xét, điều chỉnh ở khâu phát hành”.

Hướng tới đây, Bộ Thông tin-Truyền thông sẽ cùng Bộ GD&ĐT xem xét, đổi mới khâu phát hành sách để xóa độc quyền từ Công ty Sách và thiết bị trường học.