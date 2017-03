Sẽ xử lý các cá nhân sai phạm

Chờ... trường kiểm điểm

Các sai phạm trong tuyển sinh ở một số trường ĐH, CĐ, bao gồm cả tuyển sinh ĐH và sau ĐH đã được xử lý đến đâu là câu hỏi được các phóng viên quan tâm. Đối với sai phạm tại Trường CĐ bán công Công nghệ và quản trị doanh nghiệp TP.HCM (mở bảy ngành đào tạo khi chưa báo cáo và được sự chấp thuận của Bộ

GD-ĐT), ông Trần Bá Giao - phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT - cho hay: trường trực thuộc sự quản lý của UBND TP.HCM nên việc thanh tra và xử lý sai phạm do TP thực hiện. Theo ông Giao, thanh tra giáo dục đã làm việc với cơ quan chủ quản của trường để nắm thông tin, kết quả của đoàn thanh tra liên ngành TP.HCM. Bộ không cần tiến hành thanh tra mà sẽ chờ kết luận và biện pháp giải quyết của TP.HCM rồi mới có ý kiến cụ thể. Tuy nhiên, ông Giao cho biết đoàn thanh tra của TP.HCM đã kiến nghị xử lý một số cá nhân có sai phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với một cán bộ của trường. Cũng đề cập tình trạng các trường ĐH, CĐ mở ngành đào tạo khi chưa được phép, tuyển vượt chỉ tiêu dẫn đến phải “nợ” bằng tốt nghiệp người học, ông Giao cho rằng đó là “trách nhiệm của trường, có những ý kiến đề nghị chúng tôi phải xử lý mạnh hơn nhưng chúng tôi phải căn cứ vào mức độ sai phạm và quy định hiện hành”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tuổi Trẻ về những sai phạm của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh cao học, ông Giao cho biết Trường ĐH Kinh tế TPHCM là một trong tám trường ĐH phía Nam vừa được bộ tiến hành thanh tra toàn diện công tác đào tạo đầu năm học. Bộ GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu trường xử lý đối với ba vấn đề, trong đó có sai phạm về ra đề và chấm thi. Trách nhiệm chính đã được xác định thuộc về chủ nhiệm khoa kinh tế chính trị và tổ bộ môn. Hiện bộ đang… chờ trường họp kiểm điểm và sẽ báo cáo kết quả xử lý vào ngày 28-10.

Theo ông Giao, “trường đã báo cáo giải trình việc chấm thi cao học được chấm theo đúng thang điểm 10 nhưng cán bộ đã rút… nhầm đáp án theo thang điểm 11 gửi thanh tra bộ. Đồng thời đối với những trường hợp bộ chấm phúc tra bài thi có kết quả chênh lệch nhưng trường rà lại thì điểm thi này không ảnh hưởng đến việc đỗ thành trượt”.

9 đối tượng dự thi khác nhau!

Sẽ đưa dự thảo chiến lược giáo dục 2008-2020 ra lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Thông tin này được lãnh đạo Bộ GD-ĐT thông báo tại cuộc họp báo. Theo ông Phan Văn Kha - phó viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục, dự thảo chiến lược đang được viện hoàn thiện và đang ở lần dự thảo thứ 11 sau nhiều lần lấy ý kiến đóng góp. Theo ông Kha, trong tháng mười này, bản dự thảo chiến lược giáo dục 2008-2020 sẽ được chuyển về tất cả sở GD-ĐT, cơ sở đào tạo để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ quản lý, giáo viên. Đồng thời toàn văn dự thảo sẽ được Bộ GD-ĐT đưa lên mạng giáo dục (edu.net) lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của dư luận và nhân dân.

Mặc dù năm 2009 khóa HS đại trà đầu tiên sẽ tốt nghiệp chương trình THPT phân ban, nhưng đề thi tốt nghiệp và tuyển sinh của Bộ GD-ĐT vẫn không giải quyết được phần tự chọn trong đề thi do phải đáp ứng yêu cầu cho sự khác biệt giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

Đồng thời đây cũng là kỳ thi tốt nghiệp THPT có nhiều đối tượng khác nhau dự thi nhất từ trước đến nay (chín đối tượng), bao gồm năm đối tượng học theo chương trình THPT phân ban, đối tượng là học viên giáo dục thường xuyên và ba đối tượng thí sinh (TS) tự do (đã học chương trình THPT phân ban, không phân ban và bổ túc THPT).

Theo cấu trúc đề thi được bộ chính thức công bố chiều 13-10, đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ đối với các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý sẽ gồm hai phần: phần chung cho tất cả TS ra theo nội dung giống nhau giữa hai chương trình chuẩn và nâng cao, phần riêng cho TS học theo từng chương trình. Riêng đối với môn ngoại ngữ, đề thi sẽ chỉ có một phần chung dành cho tất cả TS ra theo nội dung giống nhau giữa hai chương trình, không có phần riêng. Đối với TS học theo chương trình giáo dục thường xuyên, đề thi tốt nghiệp được ra theo chương trình này, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả TS, không có phần riêng.

So với những nội dung dự thảo trước đó, cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD-ĐT đã không đưa ra tỉ lệ 80% và 20% chênh lệch giữa hai chương trình chuẩn và nâng cao. Đồng thời sự lựa chọn đối với TS tự do được quy định rõ hơn. Bộ GD-ĐT cho biết để chuẩn bị cho việc thi cùng đề với TS vừa tốt nghiệp năm học 2008-2009, TS tự do phải tự cập nhật, bổ sung kiến thức. Tuy nhiên bộ sẽ có thông báo hướng dẫn ôn tập cho cả đối tượng này.

Về hình thức thi của các môn toán, ngữ văn, lịch sử và địa lý sẽ không có gì thay đổi, năm 2009 tiếp tục thi theo hình thức tự luận.