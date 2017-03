Sẽ xử nghiêm thầy giáo đổ nước vào miệng học sinh

Chiều 12-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Đức Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, cho biết Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát báo cáo vụ ông Nguyễn Minh Đề, giáo viên Trường THCS Cát Tài xử phạt học sinh bằng các hình thức thô bạo, xâm hại thân thể học sinh, phản giáo dục để Sở báo cáo cho UBND tỉnh. “Chúng tôi chỉ mới nghe thông tin ban đầu và đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng. Một thầy giáo lại có những việc làm quá sai với đạo đức, tư cách nhà giáo, phản giáo dục. Tuy nhiên, từ khi xảy ra sự việc đến nay, Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát chưa báo cáo nên Sở yêu cầu phải báo cáo đầy đủ, đồng thời Sở sẽ kiểm tra để có biện pháp chấn chỉnh. Việc xử lý kỷ luật ông Đề thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phù Cát nên chúng tôi đề nghị xử lý nghiêm” - ông Minh nói.

Cùng ngày, ông Lương Văn Ngân, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho biết đã yêu cầu đoàn thanh tra do Thanh tra huyện chủ trì phối hợp cùng các phòng Nội vụ, GD-ĐT, UBND xã Cát Tài phải khẩn trương kiểm tra sự việc, có kiến nghị để chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Minh Đề theo đúng quy định của pháp luật. Theo ông Ngân, quan điểm của huyện là xử lý nghiêm sự việc này.



Trường THCS Cát Tài - nơi xảy ra sự việc

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Đề do đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trong quá trình thực hiện công vụ. Tuy nhiên, thường trực Huyện ủy, UBND huyện Phù Cát đề nghị chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý lại vì cho rằng mức kỷ luật trên chưa tương xứng với hành vi, hậu quả gây ra, việc xử lý kỷ luật không thuộc thẩm quyền của Phòng GD&ĐT.