Server của Bộ GD&ĐT chỉ thiết kế cho 60.000 người truy cập

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, cho biết hệ thống server của Bộ chỉ chịu tải được khoảng 60.000 lượt truy cập cùng lúc. Nhưng chiều qua số người truy cập lên quá cao, vượt quá năng lực truyền tải thì các hệ thống server không đáp ứng được. Sau đó một thời gian bộ reset lại hệ thống thì lại chạy bình thường.

Không dự trù được lượng truy cập

+ Chiều qua sau khi Bộ công bố dữ liệu điểm thi lên mạng, nhiều trang đã không thể truy cập được. Nguyên nhân vì sao?

. Hệ thống server đặt cơ sở dữ liệu của bộ đáp ứng khoảng 60.000 lượt truy cập vì vậy không thể đáp ứng được lượng truy cập lớn. Những ngày qua kỹ thuật viên của bộ, chuyên gia công nghệ thông tin đã đưa ra giải pháp cắt nhỏ gói dữ liệu giao cho các khu vực để hạn chế tối đa việc nghẽn mạng. Vì vậy ngoài sever tại bộ thì bộ đã phân tán cơ sở dữ liệu cho 8 trường ĐH có cơ sở hạ tầng tốt để cho thí sinh tra cứu. Tuy nhiên ngay lúc khởi động hệ thống, các thí sinh háo hức, khắp nơi cùng truy cập cùng lúc tạo sung đột rất lớn nên gây quá tải. Sau đó kỹ thuật reset lại thì hệ thống lại chạy bình thường. Bộ không dự trù trước vì số lượng truy cập không biết được. Sau đó hai tiếng tất cả đều truy cập tốt, cả hệ thống của trường và của bộ, không gây trở ngại lớn cho thí sinh trong quá trình xem điểm.

+ Tại sao lại chỉ phục vụ 60.000 lượt truy cập trong khi đó có hơn một triệu thí sinh dự thi?

. Bộ chuẩn bị cho hệ thống quá lớn mà sử dụng trong vài tiếng đồng hồ, vì sau đó lượng truy cập giảm rất nhanh, thì không cần thiết. Bộ phải đi thuê cơ sở hạ tầng, Bộ không thể mỗi năm tuyển sinh một lần mà trang bị tất cả các server ấy để truy cập trong thời gian ngắn. Điều này rất lãng phí.

+ Tại sao Bộ không để cho các trường tổ chức cụm thi công bố điểm?

. Kỳ thi năm nay khác với mọi năm, năm trước thí sinh đăng ký thi vào trường và trường nào công bố điểm của thí sinh trường đấy. Năm nay không phải thí sinh của trường nên bộ muốn tập hợp lại để công bố cùng lúc.

+ Sáng qua Bộ mới công bố thí sinh có thể xem điểm ở 8 trang khác (ngoài trang của Bộ). Tại sao Bộ không tính toán đến việc cắt nhỏ dữ liệu ngay từ đầu?

. Cơ sở dữ liệu không phải có ngay, mà mới có trong ngày 22-7. Vì sau khi tập hợp dữ liệu điểm thi của các đơn vị Bộ phải xử lý, rà soát. Sau khi làm xong cơ sở, dữ liệu lại gửi về các cơ sở để kiểm tra một lần nữa xem có sai lệch gì không. Những việc làm này cần nhiều thời gian vì cùng lúc xử lý một triệu thí sinh. Ngày 21-7, sau khi có cơ sở dữ liệu, bộ đã tính tới với một cơ sở dữ liệu khổng lồ như vậy, nếu chỉ có một đường truyền duy nhất thì sẽ không thể truyền tải nổi cho hàng triệu thí sinh truy cập vào hệ thống. Chúng tôi đã tính toán phân tán nhỏ ra, chia tải cơ sở dữ liệu cho 8 trường ĐH có cơ sở hạ tầng tốt để cho thí sinh tra cứu. Bộ cắt nhỏ cơ sở dữ liệu từ 1 triệu thí sinh của cả nước, chia thành các gói. Ví dụ 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chuyển hết cho ĐH Cần thơ. TP.HCM và Đông Nam bộ chuyển cho hai trường tại TP.HCM, nên tải sẽ nhẹ đi.

+ Bộ sẽ rút kinh nghiệm thế nào về việc công bố điểm thi cho thí sinh trong kỳ thi năm tới?

. Việc công bố điểm thi thế nào không bị nghẽn mạng, giúp thí sinh tra cứu thuận lợi nhất kết quả là một trong vấn đề ban chỉ đạo tuyển sinh nghiên cứu rất kỹ, không phải từ bây giờ mà khi làm phương án tuyển sinh đã tính toán Năm nay chọn 8 server của các trường cùng với server của Bộ ban đầu có thể chưa đủ sức tải thì năm sau sẽ mở rộng hơn để truy cập được tốt. Tuy nhiên tất cả các cụm thi công bố thì rất khó vì cơ sở hạ tầng ở nhiều địa phương chưa được tốt lắm. Năm sau Bộ sẽ nhân rộng thêm các trường được giao nhiệm vụ cung cấp điểm thi.

Thuận lợi cho các trường trong tuyển sinh

+ Xin Thứ trưởng cho biết tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay thế nào?

. Hiện nay Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đang làm công tác thống kê điểm tất cả các cụm thi, kết quả chính thức sẽ được công bố chính thức trong vài ngày tới. Trên cơ sở ấy chúng ta sẽ biết bao nhiêu học sinh tốt nghiệp, điểm như nào, tỉ lệ bao nhiêu phần trăm thí sinh đạt điểm, chất lượng kỳ thi, phổ điểm, kết quả thí sinh thi cụm thi do ĐH chủ trì, kết quả thí sinh do địa phương chủ trì… Có thể phán đoán được rằng, với đề thi như năm nay, kết quả thí sinh sẽ tốt hơn so với kỳ thi ĐH năm ngoái, còn điểm thi phổ thông có thể sẽ giảm đi so với năm ngoái. Vì điểm thi năm nay cấu trúc 40% kiến thức nâng cao, các em khá và giỏi mới làm được, các em trung bình không làm được nên thấp hơn.

+ Việc tuyển sinh năm nay các trường có gặp khó gì không, thưa ông?

. Với kết quả thi năm nay và đánh giá sơ bộ các trường cho thấy kết quả thi ĐH tốt hơn, điểm phân bố ở khu vực trung bình 5-6 điểm chiếm đa số. Với phổ điểm như vậy các trường ở top giữa sẽ tuyển sinh dễ dàng. Các trường top cao, số thí sinh đạt điểm 9-10 ít hơn nhưng năm nay thí sinh sẽ đăng ký sau nên thí sinh đạt ngưỡng yêu cầu vào trường top cao cũng sẽ nộp được. Do vậy, nguồn tuyển các trường top cao không thiếu. Nói tóm lại kết quả thi năm nay sẽ rất thuận lợi cho các trường ĐH trong tuyển sinh.