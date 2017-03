Sĩ tử ở phòng trọ VIP miễn phí, giá rẻ

Gần ngày thi, một khách sạn ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thông báo, dành 9 trong số 30 phòng cho sĩ tử ở miễn phí. Thí sinh được ở phòng rộng rãi, chăn đệm sạch sẽ, có điều hòa nhiệt độ và không phải trả bất cứ khoản tiền nào. Theo quản lý khách sạn, đây là cách để "chia sẻ khó khăn cùng với sĩ tử trong mùa thi này".



Tương tự, Câu lạc bộ gia sư thủ khoa cũng dùng luôn những căn phòng đầy đủ tiện nghi từng dành cho thí sinh ăn nghỉ trong thời gian ôn luyện để cho các sĩ tử ở trọ miễn phí trong các đợt thi đại học. Đinh Quang Cường, Chủ nhiệm CLB cho biết, mỗi phòng có thể ở được 6 người, với điều hòa, bàn học, giường, đệm...



Hai năm trước, 3 ngôi nhà của nhóm gia sư này cũng trở thành nơi ở của rất nhiều sĩ tử. Mỗi đợt thi, khoảng 60 thí sinh và người nhà được ở trọ miễn phí. Có thí sinh ở tận Đà Nẵng đã một mình đáp máy bay ra đây ở trọ ôn thi một tháng. Nhiều em nói vui rằng: "Bọn em đi thi được ở khách sạn bốn sao".







Câu lạc bộ gia sư thủ khoa có khoảng 60 chỗ ở miễn phí cho thí sinh và người nhà. Lúc rảnh rỗi, các thủ khoa còn củng cố kiến thức và hướng dẫn thí sinh làm bài thi tốt nhất. Ảnh: Hoàng Phương.

Câu lạc bộ gia sư thủ khoa có khoảng 60 chỗ ở miễn phí cho thí sinh và người nhà. Lúc rảnh rỗi, các thủ khoa còn củng cố kiến thức và hướng dẫn thí sinh làm bài thi tốt nhất. Ảnh: Hoàng Phương.



Các sĩ tử ở trọ biệt thự với giá 60.000 đồng một người một ngày. Ảnh: Nguyễn Hòa.

Các sĩ tử ở trọ biệt thự với giá 60.000 đồng một người một ngày. Ảnh: Nguyễn Hòa.

Theo Nhóm phóng viên (VNE)



Còn gia đình chị Trần Hồng Nguyên dành hẳn một căn hộ 70 m2 ở cao ốc Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận, TP HCM) với đầy đủ tiện nghi như điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, giường nệm... cho gần 30 sĩ tử và phụ huynh ở trong những ngày thi.Chị Nguyên cho biết, gia đình có 2 căn hộ ở liền kề nhưng chỉ sử dụng một nửa, còn lại cho người nước ngoài thuê hơn 12 triệu đồng một tháng. Nhưng đến kỳ thi đại học, chị lấy lại để thực hiện mong ước giúp đỡ thí sinh. Chị đã mua một bì gạo và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết và sẽ cùng với người giúp việc chuẩn bị cơm nước cho gần 30 người ăn mỗi ngày."Trước đây, mỗi kỳ thi đại học, khi đi qua bến xe thấy các em phụ huynh đi lang thang tìm chỗ ở, tôi chỉ ước nhà mình đó điều kiện thì sẽ cho họ ở miễn phí. Nhưng vì nhiều lý do, năm nay tôi mới thực hiện được ước nguyện đó. Giúp được mọi người cũng cảm thấy trong lòng vui hơn", chị Nguyên tâm sự.Chủ nhà còn cho biết thêm, ban đầu thống nhất với phụ huynh tự giặt quần áo bằng tay nhưng do nhà đông người ở không đủ chỗ phơi nên chị phải dùng máy giặt để sấy phơi cho nhanh khô.Đưa con gái từ Đà Nẵng vào thi ông Châu Giang cho biết, không thể tưởng tượng được giữa Sài Gòn đông đúc, bố con ông lại tìm được một chỗ ở lý tưởng đến như thế. "Đúng là trên cả tuyệt vời, chúng tôi không biết nói gì hơn và thực sự cảm kích vô cùng đối với gia đình chủ nhà", ông Giang nói.Không nhận được giúp đỡ, nhiều phụ huynh sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng để thuê phòng trọ riêng cho con thoải mái trong 3 ngày thi. Sinh viên tình nguyện viên ĐH Thủy lợi cho biết, một số phụ huynh khi nhờ tư vấn địa chỉ nhà trọ đã chấp nhận thuê phòng 2 triệu đồng một đợt vì muốn "tạo điều kiện tốt nhất cho con". Những chỗ giá cao như vậy thường là nhà nghỉ hoặc phòng riêng đủ tiện nghi.Trong khi giá thuê nhà trọ sinh viên ở ghép tại Hà Nội lên tới 100.000 - 150.000 đồng một người một ngày thì nhiều thí sinh thi vào Học viện Bưu chính Viễn thông, Học viện An ninh, Y học Cổ truyền... lại may mắn được ở biệt thự với giá 60.000 đồng một ngày.Chú Ngọc (Nghệ An), phụ huynh thí sinh thi vào Học viện An ninh cho biết, do kinh tế eo hẹp nên hai bố con tôi không dám vào nhà nghỉ. Mới đầu nghe nói giá thuê chỗ trọ ở biệt thự chỉ 60.000 đồng một ngày, ông không tin và nghĩ chắc bị lừa. "Nhưng đã xem tới 4 nhà trọ mà vẫn chưa ưng ý nên bố con tôi quyết định đến đó xem sao và không ngờ là thích luôn", vị phụ huynh này kể.Ngôi biệt thự này vừa hoàn thành, có hai phòng rộng gần 30 m2 và 4 phòng rộng 12 m2 đều được lắp điều hòa và công trình phụ, nhà tắm riêng biệt. Chú Ngọc và con trai được xếp ở cùng phòng với 4 bố con sĩ tử khác trên tầng ba. Dưới tầng hai là phòng dành cho các thí sinh nữ. Trung bình mỗi ngày, hai bố con sĩ tử quê Nghệ An tiêu hết 200.000 đồng tiền ăn và ở.Mẹ con cô Nga ở Nam Định cũng tới trọ ở khu biệt thự này từ ngày 1/7. Căn phòng đó hơi nhỏ hơn so với các phòng khác nhưng cũng được trang bị điều hòa và có thể ở được bốn người. "Ở đây mát mẻ, thoải mái và sạch sẽ. Buổi tối lại yên tĩnh nên thuận lợi cho các cháu ôn bài", mẹ thí sinh Trần Thanh Tùng chia sẻ.Tương tự, anh Nguyễn Văn Tiến (41 tuổi, quê TP Nha Trang) phải chi 600.000 đồng một ngày để thuê căn phòng giường đôi rộng 20 m2 nằm cách điểm thi của ĐH Giao thông Vận tải TP HCM chừng 500 mét. "Ba ngày thi mất toi 1,8 triệu đồng. Biết là tốn kém hơn thuê phòng trọ nhưng tôi vẫn quyết thuê khách sạn cho con vì đủ tiện nghi và thoải mái", anh Tiến nói.Phụ huynh này cho biết, sau 12 năm học hành cũng chỉ có một lần thi này nên cố gắng cho con có được tinh thần tốt nhất bởi ở ngoài, một phòng trọ nhỏ như thế này có tới cả chục người chen chúc nhau khó mà tĩnh tâm được.