Sĩ tử tự ôn qua Internet, lò luyện ế ẩm

Lên mạng kiếm tài liệu tự ôn



Công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, để sở hữu một chiếc máy vi tính trong nhà không còn là chuyện khó khăn đối với các gia đình ở thành phố. Vì vậy, phụ huynh trang bị đầy đủ và tạo điều kiện tốt nhất cho con em của mình có đủ phương tiện để học tập. Giới trẻ ngày càng năng động, xu hướng học online và tìm kiếm thông tin từng loại tài liệu trên mạng đang trở lên thịnh hành. Thay vì phải vất vả đi đến những lò luyện thi đông đúc để ôn thi, sĩ tử đã thay bằng hình thức học tập qua Internet.



Nguyễn Quang Duy, cựu học sinh lớp 12, Trường THPT Võ Thị Sáu, Q. Bình Thạnh, TPHCM cho biết: “Vào thời gian này mình không đến các lò luyện mà mình ôn trực tiếp tại nhà thầy cô uy tín của trường, kết hợp ở nhà lên web kiếm tài liệu tự ôn cũng được. Ra mấy trung tâm vào thời điểm này chắc cũng chỉ vậy nên mình không thích”.







Một lớp học ôn Lý tại trung tâm luyện thi Đại học Nông Lâm TPHCM.

Một lớp học ôn Lý tại trung tâm luyện thi Đại học Nông Lâm TPHCM.

Lò luyện có tiếng cũng bị “chê”



Dù các lò luyện thi tung nhiều chiêu để hút học sinh... Dù các lò luyện thi tung nhiều chiêu để hút học sinh...





... nhưng số lượng sĩ tử đăng ký ít hơn mọi nên nên lò luyện thi rơi vào tình trạng ế ẩm. ... nhưng số lượng sĩ tử đăng ký ít hơn mọi nên nên lò luyện thi rơi vào tình trạng ế ẩm.



Tự học là cách tốt nhất

Theo Công Quang - Văn Thể (DT)



Còn bạn Diệu Hương, cựu học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong tâm sự: “Thật ra vào thời điểm này, các trung tâm chỉ đơn thuần hệ thống hóa lại kiến thức và phát các dạng bài tập, đề thi soạn sẵn để cho người đi ôn luyện tự làm rồi nộp chứ không thể nào có “phép” mà nhồi nhét được lượng kiến thức lớn vào đầu trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Em chọn cách ôn tại gia, thi thoảng lên internet tìm kiếm bài tập nâng cao và trao đổi kinh nghiệm qua mail với thầy cô, bạn bè”.Đến thời điểm này, các lò luyện thi đang trông chờ vào những sĩ tử thi xong tốt nghiệp đến đăng ký ôn luyện khóa cấp tốc nhưng có vẻ không khả quan.Không khí các lò luyện thi có tiếng trên địa bàn TPHCM vào thời gian này khác hẳn so với những năm trước. Thay vì nhộn nhịp, nay trở lên im ắng hơn.Vòng một quanh một số trung tâm luyện thi ở khu vực trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Nông lâm (Thủ Đức), Bình Thạnh, khu An Sương (quận 12), Gò Vấp, quận 10…, sĩ số lớp trong các lò luyện thi chỉ dao động từ 30-40 người/lớp, ít hơn so với những năm trước, thậm chí có lớp cũng chỉ vài ba người. Các khối thi được “chuộng” như A, D… lượng người đăng ký học cũng giảm hẳn, khiến lò luyện thi chỉ mở được 1 đến 2 lớp. Do đặc thù của các môn xã hội khối C, nên sĩ tử có thể mua tài liệu tự ôn tập được. Chính vì vậy, ít có lò luyện thi nào mở khối học này, hoặc có nhưng số lượng học sinh cũng rất khiêm tốn.Tại lò luyện thi Nguyễn Trung Trực (Q.Gò Vấp), nhân viên ghi danh cho biết: “Các thí sinh ôn thi ở đây có vẻ không mặn mà để đăng ký vào khóa luyện thi cấp tốc. Năm nay, tình hình có vẻ không như những năm trước”.Trung tâm luyện thi gần khu ĐH Nông lâm thì đang mở thêm lớp ôn tổng hợp nhưng số lượng sĩ tử đi học chỉ lưa thưa đếm trên đầu ngón tay.Trung tâm luyện thi ĐH Sư phạm Kỹ thuật năm nay chỉ mở 2 lớp cho 2 khối A và D ôn cấp tốc thế nhưng vẫn rơi vào tình trạng “dài cổ” chờ người học.Một số lò luyện thi đã tung ra các chiêu trò giảm học phí, có chỗ ở nội trú và đảm bảo học sinh trung bình thi đậu 100% nhưng sĩ tử vẫn hững hờ và quay lưng.Phần lớn các thí sinh vãng lai vào thời điểm này đều chọn cách ở nhà tự ôn. Phạm Xuân Thông, thí sinh tự do, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức cho biết: “Mình vừa hoàn thành một khóa ôn thi tại trung tâm. Số lượng người học năm nay cũng ít nên học cũng thoải mái. Thế nhưng, mình nghĩ ở nhà tự học là cách tốt nhất”.Theo kinh nghiệm của một số bạn tự ôn thì dù có học ở đâu cũng không bằng chính bản thân có nỗ lực, ra ngoài ôn tập cũng có nhiều trường hợp “tiền mất tật mang”.Hà Huy Vũ, sinh viên năm 3, ngành Tài chính Doanh nghiệp, ĐH Kinh tế TPHCM chia sẻ về kinh nghiệm tự ôn thi: “Hình thức ôn thi trực tuyến khá phong phú về dạng bài tập, hình thức truyền đạt. Chi phí cũng phù hợp, dễ dàng thanh toán trực tuyến. Việc này tạo tiện lợi cho thí sinh vừa đỡ mất công đi lại vừa có được kiến thức nhiều, thậm chí còn hơn là đi ôn nếu biết nỗ lực”.Hiện nay, các website luyện thi trực tuyến hoạt động theo hình thức trang mạng xã hội thu nhỏ, người truy cập có thể đăng ký tham gia chỉ sau một cái nhấp chuột, vừa không mất thời gian đi lại vừa có thể chủ động về mặt thời gian.Người tham gia được tải miễn phí, không giới hạn bài giảng các môn học của nhiều giảng viên đại học cũng như các giáo viên THPT uy tín, biết giải các đề thi đại học dưới hình thức tự luận cũng như trắc nghiệm của hàng trăm trường đại học danh tiếng trên cả nước. Do đó, ôn thi trực tuyến hiện đang được nhiều thí sinh ưu tiên chọn lựa, nhất là các thí sinh ở tỉnh xa, bị hạn chế về điều kiện đi lại.