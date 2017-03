Sinh viên bị đâm chết ở lớp học: Một người ra đầu thú

Phía cơ quan điều tra cho biết thêm đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng đầu thú cho công an quận Hai Bà Trưng.

Trao đổi với PV, ông Trần Tiểu Bình – Trưởng công an phường Vĩnh Tuy cho biết: “Khoảng 13h ngày 19/12, chúng tôi nhận được tin báo xảy ra vụ dùng dao đâm sinh viên tại lớp C201 trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội . Ngay lập tức, chúng tôi đã triển khai lực lượng tới hiện trường, đồng thời cấp báo lên phía công an quận Hai Bà Trưng. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ án mạng là do mâu thuẫn giữa Vũ Ngọc C. và một nhóm nam thanh niên cùng trong trường trong thời gian trước khi vào lớp. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường”.

Nam sinh Vũ Ngọc C., người bị thiệt mạng do bị nhóm thanh niên đâm bằng dao.

Về phía nạn nhân Vũ Ngọc C., do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Chiều ngày 19/12, sau khi tiến hành thủ tục khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho người nhà để tiến hành an táng theo phong tục của địa phương.

Mặt khác, trao đổi nhanh với chúng tôi, trưởng khoa Kiến trúc trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, Vũ Ngọc C. vốn làm lớp trưởng, đang học năm thứ 3, là một sinh viên rất năng động, chăm chỉ trong học tập cũng như hoạt động của lớp.

Vụ việc xảy ra đã được nhiều người quan tâm và chia sẻ lên mạng Internet, đặc biệt là những người đang ở độ tuổi sinh viên. Theo một số nguồn tin từ bạn bè của nạn nhân, cái chết của C. rất có thể là do sự hiểu lầm với nhóm sinh viên cùng trường.

Khi đang ngồi ở cửa lớp nghe nhạc thì một nhóm thanh niên nhìn C. và nghĩ rằng C. đang “nhìn đểu”, nhóm thanh niên này liền buông lời khiêu khích nhưng do đang nghe nhạc nên C. không nghe thấy và quay mặt vào trong không phản ứng gì. Thấy vậy nhóm thanh niên này hùng hổ lao vào lớp xô đổ bàn ghế, gây sự và cầm dao chém nạn nhân.

Hiện tại, cơ quan công an quận Hai Bà Trưng đang tích cực điều tra làm rõ nhóm thanh niên đã gây ra cái chết cho Vũ Ngọc C.

