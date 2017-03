Sinh viên ĐH Huế hốt hoảng vì bằng đại học bị sai lỗi chính tả tiếng Anh

Vào ngày 1/8, các sinh viên (SV) năm cuối vừa ra trường của khoa Du lịch (thuộc Đại học Huế) sau khi đến nhận bằng tốt nghiệp ĐH thì bỗng phát hiện ra một lỗi sai trên phần ghi tiếng Anh (bằng ĐH song ngữ, ghi 2 thứ tiếng Việt và Anh). Phần sai này nằm phía trong bằng ở mặt giấy bên trái. Tháng 7 phải được ghi là “July”, nhưng trong bằng không biết thế nào lại ghi là “Yuly”.

Lỗi sai "Yuly" (vòng tròn tô đậm) của bằng ĐH do khoa Du lịch, Đại học Huế cấp cho SV ra trường

“Chữ Yuly không có một ý nghĩa nào trong tiếng Anh cả. Tụi em lên hỏi cả tuần nhưng ở Tổ Đào tạo lại không có một động thái nào. Họ nói đó là lỗi nhỏ. Họ nói các thầy cô trong khoa đang đi du lịch hè nên chưa giải quyết được. Chưa có một lời xin lỗi và phương án có bằng ĐH mới cho tụi em. Việc bằng bị sai một chữ như thế này làm tụi em đi công chứng bằng ĐH để nộp đơn xin việc không được vì phía công chứng nói bằng bị sai, không thể làm được. Có vài bạn đang định đi du học cũng chịu.

Một số bạn may mắn hơn khi nộp giấy chứng nhận đủ điều kiện tốt nghiệp thay cho bằng ĐH, nhưng giấy đó cũng gần hết hạn, nếu không nhanh chóng bổ sung bằng ĐH không có lỗi sai cũng đang nôn nóng chờ đợi. Nhiều bạn như chúng em phải hoãn lại việc đi xin việc chỉ vì bằng sai. Mỗi ngày trôi qua là chúng em mất đi một cơ hội” - một SV vừa ra trường (xin được giấu tên nhận bằng ĐH sai ở ngành Du lịch học) nêu ý kiến bức xúc.

Ngày 13/8, ông Nguyễn Đức Cường, Tổ trưởng Tổ Đào tạo - Công tác sinh viên, Đại học Huế cho biết, có tất cả 262 bằng tốt nghiệp ĐH của SV khóa vừa mới ra trường ở 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du lịch học bị sai. Lỗi sai là ở chữ “July” (tháng Bảy ở phần ghi tiếng Anh) đã bị viết sai thành chữ ‘Yuly’.





Phần trong và ngoài bằng tốt nghiệp ĐH bị sai lỗi

Ông Cường cho biết về quy trình làm bằng tốt nghiệp ĐH: “Lỗi này do phía in ấn, ở bộ phận đánh máy. Phôi trống bằng tốt nghiệp ĐH được nhận từ Đại học Huế. Sau đó tiến hành in tại Tổ Đào tạo, rồi gửi lên Ban chủ nhiệm khoa để kiểm tra. Tiếp theo là chuyển qua Ban Đào tạo Đại học Huế để trình ký”.

Theo PGS.TS. Bùi Thị Tám, trưởng khoa Du lịch, lỗi này không ai muốn, là lỗi kỹ thuật, khoa xin nhận lỗi. “Chắc chắn cầm bằng này làm việc ở Việt Nam không có vấn đề gì lớn vì sai lỗi tiếng Anh. Nhưng vì các em làm trong ngành Du lịch, có nhiều em đi du học, đời người cầm một bằng ĐH, nếu nộp cho đối tác nước ngoài thì họ sẽ cho rằng bằng có lỗi.

Nên khi phát hiện sai thì khoa quyết định thu hồi. Theo quy trình, Khoa đại diện cho Đại học Huế làm việc này. Khoa sẽ thành lập hội đồng để tiêu hủy, rồi có quyết định mua lại phôi bằng mới. Vì đã hè, đang đi du lịch nên bị chậm đôi chút nhưng vẫn xử lý kịp thời” - bà Tám trao đổi.

Lãnh đạo khoa Du lịch cho biết đã thu hồi được 200 bằng ĐH, số còn lại vào cuối tuần này sẽ thu hồi hết từ các SV. Xong sẽ lập hội đồng tiêu hủy rồi tiến hành in lại bằng mới cho SV. Hạn chậm nhất vào cuối tuần sau sẽ có bằng ĐH mới cho toàn bộ SV. Trường sẽ dùng đa dạng các hình thức thông tin để thông báo cho SV, chủ yếu là mạng xã hội Facebook vì đa số các SV đều dùng mạng này.