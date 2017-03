Sinh viên ĐH Hùng Vương TPHCM kêu cứu

Sinh viên Ng. Th. C. P, học năm thứ 4 bức xúc cho biết: “Tôi và hàng ngàn SV của trường không thể thi tốt nghiệp được vì không có con dấu của Hiệu Trưởng. Lãnh đạo thành phố không cho phép chúng tôi được thi tốt nghiệp cho đến khi nào lấy lại được con dấu của Hiệu trưởng đã mang đi. Nhưng tôi và hàng ngàn SV khác nữa sẽ phải đợi đến bao giờ nữa. Tại sao các cơ quan chức năng không vào cuộc? Bây giờ tôi phải làm như thế nào để đòi lại công bằng cho tôi và các bạn đây?”.



Trước đó, ngày 10/8, Văn phòng UBND TPHCM đã ký công văn về giải quyết kiến nghị của Trường ĐH Hùng Vương TPHCM trong đó nêu rằng Chủ tịch UBND TP kết luận chỉ đạo: không chấp thuận đối với đề nghị của ĐH Hùng Vương về việc tổ chức thi, bảo vệ tốt nghiệp cho SV trong tình trạng không có con dấu do không đúng quy định pháp luật và không chấp thuận đề nghị việc khắc con dấu mới cho trường, do con dấu hiện đang sử dụng vẫn còn giá trị pháp lý. UBND TP thống nhất phương án Hội đồng quản trị trường ĐH Hùng Vương chọn cử hiệu trưởng tạm quyền để giải quyết, xử lý ngay vấn đề thi cử nhằm đảo bảo quyền lợi chính đáng cho SV.



Trong một diễn biến khác, Tòa án nhân dân TPHCM đã có quyết định thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm của ông Lê Văn Lý khiếu kiện quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 14/6 của UBND TPHCM (về việc không công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM đối với ông Lê Văn Lý). Tòa đề nghị trong vòng 15 ngày, UBND TPHCM phải gửi văn bản ghi ý kiến của mình đối với người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có).





Theo Lê Phương (DT)