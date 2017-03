Sinh viên đi Mỹ làm thêm

Thử thách mức lương “ngàn đô” “Mình sẽ xin vào làm trong khu du lịch và tìm thêm việc làm ngoài giờ nữa để kiếm được nhiều tiền hơn. Khi về mình sẽ mua laptop, máy iPhone xịn để dùng và làm quà cho người thân. Mình muốn qua đó làm thêm để kết bạn cùng nhiều bạn bè các nước và giới thiệu cho họ những nét đẹp của nước mình. Mình muốn sự trải nghiệm này sẽ giúp mình có cơ hội tốt để được vào làm tại các đại sứ quán hoặc các tổ chức quốc tế mà mình đã mơ ước” - Nguyễn Thị Phương Thảo (SV khoa Ngữ văn Anh ĐH KHXH&NV) đã thi đậu ba vòng phỏng vấn tuyển chọn cho chương trình thực tập có lương tại Mỹ của Trung tâm Tư vấn du học Worldlink Education. Muốn hoàn thiện bản thân Thay vì hè ở nhà cũng đi làm thêm Minh muốn ra nước ngoài để vừa làm kiếm tiền vừa muốn hoàn thiện bản thân mình như nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, khám phá du lịch, giao lưu bạn bè quốc tế… Minh chọn công việc phụ bán cà phê trong các khu ăn uống để được tiếp xúc với nhiều người. Ngoài ra, Minh muốn nhân cơ hội này học hỏi kinh nghiệm kinh doanh ở một đất nước hiện đại để hy vọng sau này sẽ tìm được một công việc ưng ý. BÙI NGUYÊN MINH, SV năm cuối khoa Tài chính nhà nước Trường ĐH Kinh tế Học hỏi kinh nghiệm kinh doanh Kiếm nhiều tiền để trang trải cho việc học tập và tìm hiểu thông tin về thị trường thủ công mỹ nghệ. Mặc dù học sư phạm nhưng An rất thích kinh doanh nên An muốn tận dụng chuyến đi này để học hỏi kinh nghiệm để sau này sẽ trở thành nhà kinh doanh thủ công mỹ nghệ giỏi. DUYÊN AN, SV khoa Sư phạm tiếng Anh ĐHSP