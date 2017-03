Sinh viên gây rối, ký túc xá hỗn loạn lúc rạng sáng

Theo nguồn tin từ Ban Quản lý Ký túc xá trường Đại học Quảng Nam và các sinh viên chứng kiến vụ việc: Sau khi nhậu về khuya, một nhóm nam sinh viên bắt đầu đi tới các phòng trong KTX để gây sự, trêu chọc các sinh viên nữ, đập phá đồ đạc. Khi bảo vệ và ban quản lý kí túc xá đến giải quyết thì nhóm này chửi thề và đòi hành hung bảo vệ.

Biết tình hình sẽ diễn biến phức tạp, ban quản lý ký túc đã điện thoại báo cho lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Nam nhờ trợ giúp. Cơ quan công an đã khống chế và đưa nhóm sinh viên quá khích này về trụ sở công an để điều tra.

Hiện lãnh đạo nhà trường vẫn chưa tiết lộ danh tính những sinh viên gây rối này.

Theo Dương Văn Út (Dân trí)