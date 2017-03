Sinh viên làm... xe ôm phục vụ sĩ tử mùa thi

tư vấn để sẵn sàng phục vụ thí sinh.



Các đội viên xe ôm sinh viên túc trực tại các chốttư vấn để sẵn sàng phục vụ thí sinh. Mấy ngày qua, tại các chốt tư vấn mùa thi khắp 3 quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy ngoài màu áo xanh của các tư vấn viên thì còn xuất hiện thêm màu áo đỏ của lực lượng xe ôm sinh viên. Đội xe ôm này có hơn 30 thành viên, cũng là những sinh viên của Trường ĐH Cần Thơ, nằm trong 344 tình nguyện viên ra quân trong ngày 30/6 vừa qua. Bạn Nguyễn Thái Hòa (1 đội viên xe ôm) cho biết: “30 thành viên sẽ chia nhau túc trực ở các chốt tư vấn và phục vụ bất cứ lúc nào theo yêu cầu của thí sinh và phụ huynh”. Theo Hòa, Đội có 2 nhiệm vụ, 1 là chở thí sinh theo sự hợp tác với các Chi hội sinh viên các tỉnh; Đội không thu tiền mà chỉ có nhiệm vụ đưa đón thí sinh, còn chi phí thì do Chi hội SV các tỉnh chi trả. Nhiệm vụ thứ 2 là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ túc trực tại chốt tư vấn, khi có thí sinh và phụ huynh yêu cầu thì chở đi, giá cả cũng đã có quy định. Đội hoạt động liên tục từ sáng sớm cho đến chiều tối. Nhiều phụ huynh cho chúng tôi biết, rất ấn tượng với Đội xe ôm SV này bởi giá rẻ cũng như an tâm khi các “bác tài” rất thuộc đường đi nước bước ở Cần Thơ. Bảng giá cụ thể để thí sinh và phụ huynh yên tâm. Đội hoạt động rất “chuyên nghiệp” khi có cả bảng giá và các số điện thoại nóng để cho thí sinh dễ dàng liên lạc. Ngoài nhiệm vụ đưa đón thì các đội viên cũng kiêm luôn nhiệm vụ tư vấn những điều thí sinh cần biết. Thí sinh và phụ huynh thi tại Cần Thơ có nhu cầu liên hệ các số điện thoại: 0932 846 647 và 0946 373 070 để được phục vụ trong 2 đợt thi sắp tới.

Cụm thi Vinh (Nghệ An): Thí sinh "vượt" nắng đi thi



Mấy ngày nay, dưới cái nắng như đổ lửa của TP Vinh, dòng thí sinh và phụ huynh đổ đến các điểm thi đông nghịt. Tại các điểm thi, các giám thị đang giúp thí sinh hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi bước vào ngày thi. Sáng nay 3/7, cụm thi Vinh có gần 65.700 thí sinh đăng ký dự thi trong 2 đợt.



Tại các địa điểm thi, hầu hết công tác an ninh, trật tự... đều được đảm bảo an toàn cho các thí sinh yên tâm làm thủ tục. Hội đồng thi trường ĐH Vinh có đội ngũ sinh viên tình nguyện nhận giữ đồ cho thí sinh; tại Hội đồng thi trường THPT Lê Quý Đôn có chương trình giữ xe miễn phí cho thí sinh và người nhà...







Với chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” năm 2010, các chiến sỹ tình nguyện trên địa bàn thành phố và các huyện có điểm thi đã khảo sát được 10.000 chỗ trọ, trong đó có khoảng 1.500 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh.