Sinh viên sẽ phải học một tháng quân sự/năm?

Nhiều đại biểu đều cho rằng việc giáo dục quốc phòng - an ninh là rất cần thiết. Hiện nay, sinh viên đều được cho đi học quốc phòng - an ninh khoảng hai tuần. Đại biểu Lê Đông Phong (Phó Giám đốc Công an TP.HCM) cho rằng: “Học hai tuần thì không thể có kỹ năng, chỉ có kiến thức cơ bản về lý thuyết, biết cây súng nó cấu tạo ra sao mà thôi. Trong khi môn học này rất hữu ích cho sinh viên trong nhận thức lẫn thay đổi cách sinh hoạt, nên được tăng cường” - ông góp ý.

Đại biểu Nguyễn Phước Lộc (TP.HCM), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết rất nhiều học sinh lẫn phụ huynh đều ủng hộ chương trình “học kỳ quân đội”. Điều này cho thấy xã hội rất có nhu cầu được giáo dục về quốc phòng - an ninh nên tăng cường giáo dục là cần thiết. Ngoài ra, ông đề nghị quy định cho sinh viên được học mỗi năm một tháng về quốc phòng - an ninh. Sau khi sinh viên đó tốt nghiệp mà thực hiện nghĩa vụ quân sự thì được trừ đi 4-5 tháng đã học vào thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chiều 21 và chiều 22-11, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường hai luật này.

Q.NHƯ