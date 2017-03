Sinh viên thử vận đỏ đen nhờ…người chết

Săn thông tin



“Đang ở trên đường Xuân La, có vụ tai nạn kinh hoàng, con xe ô tô đâm xe máy, người ngồi trên xe máy chết rồi. Biển số là…., thấy người dân bảo thằng này còn trẻ khoảng…tuổi, quê ở…” – Nhận được thông tin mấy em hàng xóm báo có vụ tai nạn gần phòng trọ, Thịnh tức tốc phóng xe máy ra.



Như một phóng viên thực thụ, chàng sinh viên năm cuối Trường CĐ Bách Khoa HN cũng lao vào hỏi han, ghi chép, cũng rút điện thoại ra chụp ảnh các xe. Chỉ có điều khác là sau khi thu thập những thông tin này, cậu bạn mang về cùng các anh em trong xóm trọ “soi cầu”, tính kết quả lô đề.







Ảnh minh họa: VNN



“Soi cầu”, “quất” và mất

Theo Văn Chung ( VNN)



Ngoài ngõ vừa có đám chết trẻ. Người chết là một học sinh. Di ảnh của em được dán cạnh cáo phó với đầy đủ tên tuổi, ngày tháng năm sinh. Biết tin dù đang đi làm ở cách đó gần 20km, Mạnh sinh viên ĐH Công nghiệp HN cũng không quên gọi điện cho cậu bạn “báo lô, đề”.Không chỉ có vậy, Mạnh còn thường xuyên đọc một số trang mạng “soi cầu” kết quả đã từng mang lại vận đỏ cho mình và cẩn thận ghi chép các số liệu qua từng ngày, từ đó đối chiếu với kết quả lô đề để tính toán kết quả sẽ về vào ngày hôm đó.Chưa hết, trường hợp của Nam, sinh viên ĐH Giao thông vận tải kể ra khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Vừa đi học thì nghe tin bố cô người yêu mất, cậu và người bạn thân cùng chơi với mình lóc cóc bắt xe ô tô về Thanh Hóa để kịp giờ đưa tang cho bác. Đến 17h30, chuẩn bị đến “lịch” tính toán, ghi lô đề, hai bạn mới sực nhớ ra và bắt đầu nhẩm tính.Lộn “đầu, đít”, đánh năm sinh, đánh tuổi, đánh biển số xe, quê quán là phương án vẫn thường được các tín đồ lô đề tính tới.“Bố nàng sinh năm 1958 tức thọ 53 tuổi, khả năng về “xiên đôi” là rất lớn”. Chỉ chờ có vậy, Nam gọi ngay cho cậu bạn cùng phòng “đánh cho con 58, 53 mỗi con 20 điểm lô (mỗi điểm là 23.000đ) nữa. Thêm 50.000đ con đề 53”.Hí hửng phen này trúng lớn, được thì ăn chơi thả phanh ai ngờ cả hai nhà “soi cầu” đều “móm” khi kết quả xổ số hôm đó không có những phương án hai cậu đã tính. Mất đứt cả triệu bạc. Số tiền gia đình vừa gửi xuống cho Nam đóng học phí trước kì thi học kì vậy là tiêu tan.Trong những ngày “ăn đong”, ở tạm “lánh nạn” nhà lũ bạn, cậu vẫn thi thoảng làm một vài điểm để gỡ lại chút vốn liếng. Câu “châm ngôn” của nhiều sinh viên mê lô đề ấy là “thiếu ăn, thiếu mặc chứ không thể thiếu tiền đánh lô, đề”.Có thật nhiều lí do dẫn sinh viên trở thành tín đồ của lô đề khi nhan nhản khắp các ngóc ngách ở thủ đô là các quán ghi lô đề từ công khai đến lén lút. Ban đầu thì bạn bè rủ, tò mò thử vài chục ngàn, trượt, tiếc đến nhân cơ hội muốn gom tiền làm “quả” lớn theo kiểu “được ăn cả ngã về không”. Càng thua càng máu, càng cố gắng phải thắng được một lần mới thỏa mãn. Rồi trở thành con “nghiện” khi nào không hay.Được đâu chả thấy, chỉ toàn là mất. “Để có tiền thì phải tìm cách “nặn” của gia đình, không được thì vay bạn bè. Hết cửa này thì chỉ còn cách cầm cố đồ đạc thôi” – Anh Ngọc, sinh viên hiện đang theo học hệ liên thông một trường ĐH lớn ở HN tâm sự.“Nài nỉ xin bố mẹ mua được con laptop hơn 10 triệu thì cứ dăm bữa nửa tháng mình lại phải mang ra cầm cố lấy tiền ghi lô đề. Giờ tiền lãi đã gần 500.000đ rồi. Chưa biết xoay tiền ở đâu để trả đây” – Cậu thở dài cho biết.Máu lô đề ngấm vào các “tín đồ” sinh viên tới mức hễ đi ra đường gặp thấy biển số lạ, con số đẹp, thậm chí tai nạn,…họ đều liên tưởng đến kết quả xổ số hơn là việc cứu người.Tất nhiên thi thoảng trong những lần như thế cũng có phen được. Mạnh từng trúng vài triệu khi “quất” con hai con lô 93, 18 “nhân sự kiện” đám tang của cậu học sinh gần xóm trọ. Bao nhiêu lần mất đến cả chục triệu chẳng ai biết tới những hễ cứ trúng thì phải khao. Được đâu 4 triệu thì tiền khao bạn bè, trả nợ chủ lô đề, đóng tiền phòng cũng hết nhẵn.“Muốn bỏ lắm nhưng khó quá” – Mạnh thở than: “Lần nào cũng định bỏ rồi lại gặp những tai nạn, lại những con số lởn vởn trong đầu, muốn nhảy lên tờ phiếu ghi kết quả thì mới yên. Như mình còn may chán chứ nhiều đứa mất, phải chạy trốn chủ lô đề, thậm chí bỏ học vì không có tiền trả nợ”.